Российские врачи поддержали коллег из омской больницы, спасших жизнь Навальному

Врачей омской больницы, в которую 20 августа в тяжелом состоянии с авиарейса был доставлен блогер Алексей Навальный, поддержали коллеги из разных регионов страны. Медработники, возмущенные неблагодарностью досужих комментаторов, записали и разместили в сетях видеообращения с напоминанием о факте спасения жизни оппозиционера именно российскими врачами. Первым в сообщениях информагентств в поддержку коллег из Омска выступил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. «Несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировали, мы вдруг слышим от наших неврачей резкую критику лечения. Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом еще 10 часов продолжали лечить в ожидании, пока выспятся пилоты, прилетевшего за ним самолета. Надеюсь, когда он выздоровеет, не забудет поблагодарить и врачей, которые спасли ему жизнь в России», – сказал Рошаль. К его мнению присоединились другие неравнодушные медработники. «Коллеги, мы знаем, что такое первый час и как важно правильно поставить диагноз, начать правильное лечение. Вы это сделали, и мы это знаем, кстати, знают это и немецкие врачи. Я что-то не слышал слова осуждения, сомнения именно врачей, профессионалов немецких, что что-то было сделано не полностью или не так, – обратился к омским врачам эксперт ОНФ, телеведущий, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников. – В других обстоятельствах он просто бы не дожил ни до какой эвакуации». Главный врач Питерской стоматологической поликлиники №33 Роман Розов: «Я испытываю чувство гордости за коллег, за нашу школу реаниматологии, анестезиологии, неотложной медицины, токсикологии». «Ребята – молодцы, они здорово сделали свою работу, – считает главный педиатр ДГКБ № 9 им. Сперанского, профессор, доктор медицинских наук, эксперт ОНФ Андрей Продеус, – а остальные разговоры – это эмоции и иногда – политика». «Это не первый случай, когда нам не говорят спасибо, когда «диагнозы» ставят дилетанты, диктуют политики, но мы будем всегда лечить людей, спасать и помогать им, несмотря ни на что», – высказался в поддержку омских врачей старший медицинский брат терапевтического отделения Химкинской областной больницы Роман Велешин. «Как главврач крупной больницы, я абсолютно уверена, что ваши действия были направлены на самое главное – спасение человеческой жизни. И они увенчались успехом. Для нас – докторов – это навсегда останется наивысшей ценностью, – заверила главврач Ульяновского центра специализированных видов медпомощи Светлана Суворова. – Оставайтесь профессионалами независимо от времени и политических веяний». «Хочется передать привет омским врачам и сказать, что мы – в надежных руках», – сказал руководитель проекта «Кабинет ЭКГ» по бережливым технологиям в медицине на базе НМИЦ Кардиологии МЗ РФ Антон Просвирнин. Коллектив омской БСМП №1, в свою очередь, поблагодарил коллег за такое единение и поддержку. «Мы никогда не могли и предположить, что к нашей работе будет приковано столько внимания. Коллектив больницы просто выполнял профессиональный долг, не вдаваясь в политику, невзирая на довольно накаленную атмосферу, – отметил заместитель главврача Омской БСМП № 1 Анатолий Калиниченко. – Благодарны коллегам за слова поддержки, за высокую оценку нашего труда. Когда слышишь, что Леонид Рошаль согласен с твоими действиями, это дорогого стоит».