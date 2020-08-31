ОНФ в Коми по итогам мониторинга призвал власти в первую очередь ремонтировать дороги возле школ в регионе

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратились в министерство строительства и дорожного хозяйства республики с предложениями по улучшению реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в регионе. Общественники попросили, чтобы в первую очередь ремонтировались участки рядом с учебными заведениями, и этот вопрос был взят на контроль в муниципалитетах. Представители ОНФ в республике выявили проблемы в ходе мониторинга исполнения дорожного нацпроекта и акции «Дорога в школу».

Так, в ходе рейда общественники увидели, что в Сыктывкаре участок дороги по улице Красных партизан рядом со школой №21, где учатся дети из нескольких районов города, к 1 сентября так и остался «убитым». Между тем, он находится в плане ремонта по нацпроекту БКАД на 2020 г., но работы там по существу только начались. Активисты ОНФ опасаются, что дорогу не успеют отремонтировать до снегопадов, поэтому попросили Минстрой Коми взять этот вопрос на дополнительный контроль.

Общественники также выразили обеспокоенность темпами ремонта по нацпроекту двух участков межмуниципальной трассы «Железнодорожная станция «Язель» — Позялэм — Кожмудор – Тыдор» в Сыктывдинском и Усть-Вымском районах. Работы на участках пока выполнены только на 5 %.

В то же время в целом в республике из порядка 50 автомобильных дорог и участков, вошедших в план нацпроекта БКАД на 2020 г., капитальный ремонт твердого покрытия завершен на 60 %. Из них на 21 участке дорог в Сыктывкаре и на пяти дорогах в регионе ремонт завершен на 100 %.

Эксперты ОНФ в Коми оценили не только сроки ремонта, но и его качество. В ходе рейдов общественники убедились, что дороги ремонтируются надлежащим образом, претензий к качеству работ не возникло.

Однако, активисты ОНФ отметили, что во многих местах не приведена в порядок дорожная инфраструктура — нет разметки, отсутствуют дорожные знаки. В частности, такая ситуация наблюдается на Покровском бульваре в Сыктывкаре. Общественники также попросили Минстрой Коми взять эти вопросы на контроль.

В региональном ведомстве сообщили, что всего в 2020 г. в рамках национального проекта БКАД в республике запланировано отремонтировать около 55 км автомобильных дорог, планируется обустроить 50 пешеходных переходов и выполнить работы по освещению участков протяженностью около 10 км. Расходы составят порядка 763 млн руб., из них 441 млн руб. из федерального бюджета, около 315 млн руб. из республиканского и около 6,6 млн руб. из местных бюджетов.

«Для ОНФ в Коми важны все аспекты реализации дорожного нацпроекта в республике, в том числе безопасность маршрутов детей в школы. Обращаем на это особое внимание. Надеемся, что ситуация, которая произошла со сроками ремонта дороги около школы №21 в Сыктывкаре, не повторится в следующем и последующие годы у других школ. При выполнении программы необходимо, в том числе, учитывать этот важный социальный аспект. Общественники продолжат мониторинг реализации нацпроекта БКАД в республике», — резюмировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.