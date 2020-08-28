Продвижение в соцсетях: о накрутке подписчиков и просмотров

Социальные сети являются идеальной средой для внедрения рекламных продуктов и работы непосредственно со своей аудиторией. Возможность получать репрезентативную выборку пользователей, ориентируясь на пол и возраст, место проживания или интересы, позволяет рекламировать продукт или бренд адресно, что значительно повышает эффективность применения маркетинговых инструментов.

Но помимо рассылок, писем и предложений владельцу аккаунта, принадлежащего рекламируемому бренду, необходимо заботиться о планомерном увеличении подписчиков или количества просмотром размещаемого контента. В этой работе он рискует столкнуться с неизбежным – полным отсутствием интереса к его материалам или каналу со стороны пользователей социальной сети.

Главная проблема начинающего канала или аккаунта

Уже не осталось сфер, где бы не отмечалась высокая конкуренция. Борьба за клиента кипит и в социальных сетях, где ежедневно публикуются рекламные материалы, где выходят посты и ролики, рассчитанные на получение заветных просмотров и последующих подписок. Пробиться сквозь поток тематического контента часто бывает сложно, ведь огромная масса пользователей в своем выборе руководствуется показателями популярности: если у ролика большое количество просмотров, значит, он популярен и его обязательно стоит посмотреть.

Та же ситуация складывается применительно к числу фолловеров: подписчики в Инстаграм по умолчанию являются мерилом популярности блогера, и чем их больше, тем больше шансов на просмотр контента имеет его автор. Что же делать тем, кто только начинает продвигать свой канал или аккаунт?

Накрутка – хорошо или плохо?

Существуют сервисы, позволяющие купить подписчиков с целью увеличить «популярность» своего аккаунта в соцсети. К такому способу продвижения приходится прибегать многим, ведь при большой конкуренции даже самый полезный и качественный канал просто затеряется среди общей массы себе подобных и не появится в списке предложенных из-за своей непопулярности. Накрутка позволяет сделать первый – очень важный шаг, когда накрученные цифры фолловеров или просмотров просто сыграют свою специфическую роль и привлекут массы реальных пользователей. Разумеется, дальнейшее продвижение канала или контента будет зависеть от его качества, и если оно будет действительно высоким, показатели популярности вырастут сами собой!