Оружейные ложи: особенности выбора

Охотничьи ружья представляют собой довольно сложные механизмы, состоящие из множества узлов. На баллистические свойства ружей влияет несколько факторов, как и на комфортность при пользовании оружием и на безопасность стрелков во время охоты. Правильный выбор ложи для СКС, различные модели которой представлены в каталоге интернет-магазина, имеет важнейшее значение для успешности охоты. Это обуславливает необходимость отнестись к выбору со всей ответственностью. Установка на самозарядный карабин, например, ложи спортивной конфигурации и оптического прицела делает его удобным для стрельбы в любом положении.

Особенности ружейных лож

Ложи представляют собой элементы конструкции оружия для стрельбы. Основным их назначением является создание условий для удобного удержания ружья во время пользования. На оружейном рынке России представлены ложи различных видов, форм, размеров, стоимости и конструкции. Ложе может быть цельным или представлять собой конструкцию со складной или отделяемой задней частью. Изделия со складной задней частью устанавливают на дробовики или винтовки с затвором рычажного типа. Ложи с отделяемой задней частью используют в винтовках со скользящим затвором.

В зависимости от разновидности прикладов ложи также подразделяются на следующие виды:

спортивные;

охотничьи;

тактические (могут заменить данное изделие на штатном оружии).

Замена ложи позволяет снизить вес оружия и улучшить показатели балансировки. Разнообразие изделий по размерам позволяет подобрать хороший вариант под параметры определенной руки, что положительно сказывается на уровне комфорта стрелка и его меткости.

Что учесть при выборе

При выборе ружейной ложи необходимо обратить внимание на расстояние от задней поверхности затыльника до спускового крючка. Если задняя часть будет слишком длинной, она может доставать до подмышечной впадины. В итоге скорость выстрела и четкость прицела ухудшатся.

Регулировку отгиба необходимо учитывать для того, чтобы глаз стрелка во время прицеливания находился на уровне цели. При слишком высоком или низком гребне есть опасность не попасть в цель.

Форма ложе ружья может быть полупистолетной, английской, рациональной и т.д. Если при выборе данной продукции возникли проблемы, лучше обратиться к консультантам. Они помогут подобрать вариант, который будет вас устраивать по всем параметрам.