Опрос ОНФ: 73% НКО готовы открыть у себя пункты сбора вторсырья

ОНФ провел опрос некоммерческих организаций, насколько они готовы подключиться к проблемам раздельного сбора отходов (РСО). Выяснилось, что 77% общественников готовы работать в партнерстве с государством над внедрением РСО, а 73% из них даже хотят открыть у себя пункты сбора вторсырья. Ранее президент России и лидер Народного фронта Владимир Путин поручил правительству до 1 октября 2020 г. разработать меры, чтобы привлечь некоммерческие организации к решению вопросов, связанных с РСО.

В анкетировании приняли участие около 600 организаций из 78 регионов России. Около четверти опрошенных НКО являются всероссийскими и имеют представительство более чем в пяти регионах.

«Мы считаем, что в вопросах экологии нет «своих» или «чужих» тем, сохранение природы – задача общая», – подчеркнула руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто. Она добавила, что одним из важнейших выводов опроса стала готовность 77% общественников в партнерстве с государством работать над решением проблем с внедрением раздельного сбора мусора. Также 73% опрошенных представителей «третьего сектора» заявили, что готовы открыть пункты сбора вторсырья, если для этого будут созданы условия.

Кроме того, около 60% организаций могут организовать образовательную программу и систематически заниматься просвещением населения, а также взять на себя информационную политику по РСО в своем регионе. Еще 43% НКО уже в этом году готовы начать заниматься сортировкой и сбором неорганических отходов на своей базе, 31% хотят заниматься контролем тендерных договоренностей по вывозу отходов и давать сигналы о нарушениях.

«Необходимо активнее задействовать потенциал общественных организаций в формировании культуры ответственного обращения с твердыми отходами», – подчеркнула Мильто.

«Для эффективного запуска этой системы нужно собрать информацию от организаций о том, какие ресурсы им нужны и что ранее мешало подключиться к работе по раздельному сбору мусора. Вероятно, самым популярным ответом будет нехватка помещений или территорий, где будут размещены пункты РСО», – добавила член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология», президент АНО «Центр «Устойчивое развитие» Наталья Розина.

Также важно продумать, куда НКО смогут расходовать средства, которые получат в результате сдачи вторичного сырья на переработку, смогут ли они использовать их в своей хозяйственной деятельности. Не менее важен вопрос о упрощенном получении лицензии на сбор отходов, которые требуют разрешительных документов, добавила она. «В итоге нам потребуется правовой документ, который будет отражать эти и другие вопросы, а также будет регулировать отношения некоммерческих организаций и региональных операторов РСО, чтобы не допустить конфликта интересов», – резюмировала Розина.