«Молодежка ОНФ» возобновила акцию #ОставайсяДонором в регионах РФ

В рамках акции #ОставайсяДонором участники «Молодежки ОНФ» восполняют запасы крови и плазмы в регионах. Команды возобновили донации по просьбе врачей.

В Краснодаре акция прошла на станции переливания крови министерства здравоохранения. К ребятам присоединились жители края, которые зарегистрировались на процедуру через портал госуслуг. За период пандемии «Молодежка ОНФ» сдает кровь в третий раз.

«Во время карантина нам звонили доноры из территорий, которые были готовы присоединиться к акции. Но из-за противоэпидемических мер кровь на станции переливания в краевой столице можно было сдать только донорам с городской пропиской. Теперь ограничения сняты, и желающих пополнить вместе с нами запасы крови становится все больше», – отметила Анастасия Харченко, участница «Молодежки ОНФ» Краснодарского края.

Аналогичная акция прошла в Иркутске, донорами стали 10 человек.

«Если до пандемии для забора крови действовали выездные бригады, то сейчас из-за временных ограничений мы не можем использовать эту возможность. Число доноров сократилось еще и из-за сезона отпусков. Студенты разъехались на каникулы, кто-то – на дистанционной форме обучения. Мы проводим обзвон доноров, рассылаем смс, и в такой ситуации для нас важна каждая капля крови. Поэтому мы благодарны «Молодежке ОНФ», ребята всегда нас выручают», – рассказал Максим Зарубин, главный врач ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови».

Ранее всероссийский марафон #ОставайсяДонором, организованный «Молодежкой ОНФ» совместно со Службой крови и Федеральным медико-биологическим агентством, проходил в апреле и июне. Акция, которая стартовала 20 апреля, в Национальный день донора, объединила более тысячи участников в 73 регионах страны. А в июньском недельном марафоне, приуроченном ко Всемирному дню донора, приняли участие уже более 45 тыс. человек из 76 субъектов.