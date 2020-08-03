Активисты Народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» передали сотни книг и обновленную Конституцию сельским библиотекам в Коми

Книги собрали общественники и неравнодушные граждане. Все экземпляры художественной литературы были переданы в центральную библиотеку села Выльгорт Сыктывдинскогой района . Общественники также передали библиотеке несколько десятков брошюр Конституции РФ с принятыми новыми поправками.

«Спасибо за отзывчивость. Эти книги попадут в сельские филиалы библиотеки Сыктывдинского района. В этом году в нашей стране произошло крупное событие. Мы все ходили голосовать за поправки в Конституцию России. Теперь наши фонды пополнились экземплярами обновленного Основного закона, которые также попадут в сельские филиалы библиотеки Сыктывдинского района». – отметила заведующая отделом обслуживания библиотеки Светлана Юрковская.

Общественники в рамках акции передали экземпляры Конституции РФ и в другие районы: ее получили все сельские библиотеки Сысольского, Усть-Вымского, Удорского и Усть-Куломского районов. В планах общественников обеспечить все сельские библиотеки региона обновленной Конституцией.

Экземпляры Основного закона поступили в республику по линии ОНФ. Как сообщили общественники, каждая сельская библиотека в республике получит по 3-4 экземпляра Конституции. Этого вполне хватит, чтобы любой сельский житель смог почитать ее в библиотеке, отметили общественники.

«Акция «Марафон добра для сельских библиотек» в Коми будет продолжаться. Мы не останавливаем сбор книг. К осени завершим передачу экземпляров обновленной Конституции во все сельские библиотеки региона. Почему это так важно? В наших селах не везде есть Интернет. А где он есть, сельчане порой не могут позволить платить за него. Тем более в деревнях много пожилых, которые в принципе не пользуются интернетом. Библиотека во многих сельских населенных пунктах – основной источник информации, где можно взять книгу, прочесть свежие газеты. Поэтому так важно, чтобы в сельских библиотеках всегда был Основной закон нашей страны, по которому мы все живем», — прокомментировала участница команды «Молодежка ОНФ» в Республике Коми Эльвира Попова.

В акцию «Марафон добра для сельских библиотек» в Республике Коми все больше вливаются неравнодушные граждане, которые делятся своими книгами. Жители приносят литературу в офис ОНФ в Коми. «По мере накопления книг от граждан мы сразу будем передавать их сельским библиотекам», — добавила Попова.