Активисты ОНФ в Коми приняли участие в ликвидации крупной свалки на границе заказника «Белый» в Усть-Вымском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в экосубботнике по ликвидации крупной свалки на границе природного заказника «Белый» в Усть-Вымском районе недалеко от поселка Студенец. Общественники вместе с представителями других организаций и неравнодушными гражданами собрали более 100 мешков мусора, очистив более одного гектара территории от бутылок, банок и другого мелкого мусора, оставленного отдыхающими.

Экологическая акция рядом с заказником, несмотря на дождливую погоду, вызвала широкий отклик. В ней приняли участие представители республиканского Центра обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования, активисты регионального отделения Российского экологического общества, регионального Центра по развитию гражданских и социальных инициатив Коми «ДоброГрад», Центра по развитию гражданских и социальных инициатив «Щит», представители промышленных предприятий, волонтеры, члены федерации бокса Сыктывкара, неравнодушные граждане, а также участники команды «Молодежка ОНФ» в Коми. Активисты ОНФ привезли для участников акции несколько десятков пластиковых мешков большой вместимости и перчатки.

Заместитель руководителя Центра по особо охраняемым природным территориям Республики Коми Татьяна Плато рассказала, что как только была обнаружена загрязненная лесная территорию рядом с заказником, специалисты организации сразу обратились за поддержкой к общественникам, с которыми сложилось сотрудничество по решению экологических вопросов. Она поблагодарила всех участников субботника за оказанную помощь.

«Для активистов ОНФ в Коми участие в таком экологическом субботнике – реальное дело вместо тысячи слов. Наш регион, наверное, как и другие, испытывает серьезные проблемы со сбором и утилизацией отходов. Но Коми – это и еще и легкие европейского части России, здесь сосредоточены основные лесные ресурсы континента, в том числе уникальные девственные леса, сохраняющих лесной генофонд и природное разнообразие. И, конечно, грустно, что вокруг таких уникальных природных территорий, как заказник «Белый», образуются свалки. Нельзя сидеть сложа руки, когда лес отравляется отходами. Активисты Народного фронта незамедлительно откликнулись на просьбу о помощи и приняли участие в нужном и важном деле по уборке мусора в лесу. Уникальная природа Республики Коми должна жить, радовать людей, чтобы лучше отдыхалось и дышалось людям, их детям, внукам и правнукам», — прокомментировала участница субботника, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Она отметила, что региональное отделение ОНФ в Коми регулярно организует и принимает участие в экологических акциях в зеленых зонах республики. Так, в июне 2020 г. общественники приняли участие в большом экосубботнике на особо охраняемой природной ландшафтной территории «Каргортский» в Сыктывдинском районе. «Такую экологическую работу активисты ОНФ в Коми будут продолжать и развивать», — добавила Иванова.

Заказник «Белый» — уникальная природная территория и популярное место отдыха жителей республики. Помимо научной деятельности здесь проводится большая работа по развитию туризма и экологического просвещения, в том числе школьников. В заказнике с соблюдением законодательства ведется любительское и спортивное рыболовство, осуществляется сбор лекарственных растений, грибов и ягод для нужд граждан.