ОНФ в Коми усилит общественный контроль за реализацией нацпроектов в регионе

Прокуратура республики на коллегии ведомства сделала критические замечания по поводу реализации в регионе ряда национальных проектов. Выводы ведомства – серьезный повод для экспертов ОНФ в Коми усилить общественный контроль за ними. Об этом заявили в региональном отделении Народного фронта.

В прокуратуре сообщили, что по заключенному в декабре 2019 года соглашению с Минздравом РФ республика обязалась до конца 2020 года построить 19 ФАПов, из которых по пять в Ижемском и Корткеросском районах, четыре – в Усть-Куломском районе, по одному – в Сосногорске, Усинске, Сысольском, Сыктывдинском и Усть-Вымском районах.

Однако с учетом технологических сроков проектирования и строительства вероятность незавершения строительства ФАПов в этом году крайне велика. заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что в зоне риска находятся также национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Процент их исполнения на сегодня составляет 8,2% и 16%, соответственно.

«Это крайне неутешительные данные. Одна из приоритетных задач ОНФ – общественный контроль реализации национальных проектов в регионах. Активисты Народного фронта в Коми постоянно проводят соответствующие мониторинги в республике. Общественники не раз поднимали перед властями проблему задержки строительства ФАПов на селе. Опираясь на выводы прокуратуры республики, активисты ОНФ в Коми существенно усилят контроль за реализацией нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и выработают конкретные предложения для органов власти на местах», — прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова.