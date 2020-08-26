ОНФ в Республике Коми призвал власти ликвидировать гигантские свалки в зеленых зонах Печорского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в администрацию Печорского района, а также к оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами – компанию «Ухтажилфонд» и региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они попросили принять срочные меры для ликвидации гигантских свалок в зеленых зонах недалеко от города Печора. Общественники выявили экологические нарушения в ходе рейдовых мероприятий по сигналам местных жителей.

Объем обнаруженных гигантских свалок отходов в зеленых зонах в Печорском районе не поддается точному подсчету, настолько они крупные – речь идет о сотне кубометров коммунальных и промышленных отходов. Причем горы мусора расположены прямо под большими плакатами с надписью: «Свалка мусора – запрещена».

«Борьба со свалками входит в основную повестку ОНФ. Участники и эксперты тематической площадки Народного фронта «Экология» в Коми давно и на всех уровнях борются с загрязнением окружающей среды в регионе – апеллируют к властям, организуют встречи для принятия мер, проводят мониторинговые рейды и экосубботники. Общественники в своей работе повидали всякие свалки. Но признаются, что с такими масштабными загрязнениями зеленых зон, как в Печорском районе, столкнулись впервые. Поэтому необходимо бить тревогу на всех уровнях», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Активисты ОНФ в Коми зафиксировали две крупные территории с мусором в лесу под Печорой. Первая загрязненная зона расположена в районе 15 км автодороги от райцентра до поселка Белый-Ю. Здесь россыпь больших свалок бытовых и промышленных отходов. Причем свалки отравляют не только лес, но и водные объекты – недалеко небольшие озера и малые речки.

Второй мусорный объект – гигантская свалка в районе поселка Изъяю, входящего в городское поселение Кожва в 10 км от Печоры. Здесь также зеленая зона и недалеко река Печора.

Общественники в ходе рейдов пообщались с местными жителями и предпринимательским сообществом. Люди возмущены сложившейся неблагополучной экологической обстановкой.

По словам местных предпринимателей, одна из причин образования свалок – последствия «мусорной реформы». Как выяснилось, организация ООО «Консул», ранее обслуживающая местный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), на протяжении нескольких лет работала без соответствующей лицензии. А новая организация «Центр экологического партнерства», приступившая к работе в августе 2020 г., столкнулась с массой проблем, копившихся годами. Среди них – произвольное складирование отходов на подъездную дорогу, пожароопасная ситуация, связанная с отсутствием подъезда к местному озеру. Сама дорога к полигону никем не обслуживается, так как частично находится на муниципальных землях, а частично на землях лесного фонда.

Люди пожаловались, что в результате «мусорной реформы» полигон ТКО в Печоре перестал принимать мусор от сторонних организаций для размещения и утилизации отходов, кроме предприятия ООО «Ухтажилфонд». Поэтому мусор складируют куда угодно и свалки в зеленых зонах стали образовываться с гигантской скоростью.

«Ситуация очень нестандартная и тревожная. Для того, чтобы новый оператор полигона ТКО начал работать с соблюдением норм экологического законодательства, необходимо время для получения всех санитарных заключений и экспертиз. Сейчас нужно срочно принять со всеми заинтересованными сторонами план переходного периода по организации вывоза мусора в Печоре. Иначе мы столкнемся с экологической чрезвычайной ситуацией», – отметила Иванова.

Активисты ОНФ в Коми попросили органы региональной и местной власти разобраться в этом вопросе, повести проверки и принять меры по пресечению экологических нарушений.