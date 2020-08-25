Активисты ОНФ в Коми добились ремонта опасной детской площадки в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках акции «Безопасность детства» добились ремонта детской игровой площадки во дворе многоквартирного жилого дома № 44 на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре. Ранее по итогам рейдов общественников была приведена в порядок площадка на Покровском бульваре.

Общественники обратили внимание на детскую площадку на Октябрьском проспекте в ходе рейдового мероприятия летом 2020 г. На дворовой территории находится опасный сломанный игровой комплекс. У высокой конструкции поврежден пол, дети рискуют провалиться и покалечиться. Кроме того, общественники зафиксировали здесь много других, более мелких нарушений и недостатков.

Активисты ОНФ обратились к руководству местного ЖСК с информацией об итогах рейда и предложением отремонтировать опасную детскую площадку. Реакция последовала незамедлительно. Конструкцию не только отремонтировали и восстановили у нее пол, но и покрасили.

«Это пример ответственной работы, пример неравнодушного отношения к детям и родителям — жильцам дома. Мы даже сами не ожидали такой скорой и положительной реакции. Ведь зачастую предложения и сигналы общественников остаются без внимания, управляющие компании попросту отказываются от сломанных детских площадок, считая, что это не их ответственность, или ссылаются на нехватку средств для ремонта. Общественники вынуждены обращаться за поддержкой в органы власти. Но что касается детской площадки у дома № 44 по Октябрьского проспекту – это другой и очень позитивный случай. Выражаем благодарность руководству местного ЖСК», — отметил участник команды «Молодежки ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

Но не только ЖСК на Октябрьском проспекте пошел навстречу общественникам. Ранее по итогам совместных рейдов и достигнутых договоренностей с администрацией Сыктывкара устранены все неполадки на большой игровой площадке на Покровском бульваре, а также демонтирована опасная горка у дома №85 на улице Тентюковской, начался ремонт площадки у дома №82 на улице Пушкина.

В рамках акции «Безопасность детства» общественники проверили 182 детские площадки в Сыктывкаре, более 60 % из них оказались с недостатками, в том числе существенными и опасными.

В настоящее время администрация Сыктывкара совместно с экспертами ОНФ в Коми готовит обращение в отдел государственного контроля и надзора в Республике Коми Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта для проверки и выдаче первым 17 управляющим организациям в Сыктывкаре предписаний для ремонта или демонтажа опасных детских площадок.

«Данные игровые объекты с особенно существенными нарушениями выявили общественники в ходе мониторинговых рейдов. Вопрос держим на контроле. Рейды по выявлению опасных детских площадок будут продолжены. Обратим внимание на другие города региона – Ухту, Печору, Инту, Воркуту, а также сельские поселения», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Анастасия Широченко.