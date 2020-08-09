ОНФ в Коми договорился с властями о помощи пострадавшим от паводка жителям села Богородск

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми на собрании жителей села Богородск Корткеросского района договорились с местными властями о решении вопросов граждан, пострадавших в 2020 г. от весеннего паводка, который подтопил свыше 100 домов. Жители тогда столкнулись с коммунальными и правовыми вопросами и обратились за помощью в ОНФ.

Информацию о подтопленных домах местные власти направили в региональный комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Республиканская комиссия будет принимать решение о внесении строений в зону подтопления. Свыше 40 домов уже внесены.

Однако жители опасаются, что после этого они не смогут вести строительные и хозяйственные работы на участках и потеряют иные права на недвижимое имущество, находящее в зоне паводка. В своих жалобах люди пояснили, что после попадания в зону подтопления, они не могут получить разрешительные документы на дома (многие не оформили их или не успели этого сделать, потому что строились). Без документов граждане не могут, например, получить лес для дров, ремонта и реконструкции строений. Такой лес для сельских жителей отпускает местный лесхоз по регулируемой государством цене – мера предусмотрена законодательством в качестве дополнительной социальной поддержки сельчан.

Исполняющая обязанности главы сельского поселения Светлана Шевкаленко заверила, что с получением дров по регулируемой цене проблем не будет: администрация выдает справки, этого достаточно для получения ресурсов для отопления. В администрации Корткеросского района также готовы пойти навстречу жителям и выдавать документы на дома. В то же время общественники выяснили: у властей отсутствуют планы выдавать новые земли или новое жилье для людей из зоны подтопления.

«Активисты ОНФ в Коми увидели, что стороны находят точки соприкосновения, власти идут навстречу. Многие острые вопросы возникают от недостатка информации. Представители администраций заверили, что усилят работу по данному направлению. Народный фронт продолжит контроль решения вопросов граждан, пострадавших от весеннего паводка в Богородске», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Активисты ОНФ в Коми договорились о размещении в Богородске табличек с информацией о том, куда обращаться гражданам, телефоны, а в случае необходимости обращения граждан в суд по решению вопросов после паводка, администрация села организует консультации и помощь в подготовке обращений.

Для окончательного решения возникших вопросов в администрации района планируют обратиться за разъяснениями в Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. Однако по всем возникающим у людей проблемам местные власти готовы работать в полном объеме, об этом заверили и в администрации села, и района.