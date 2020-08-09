Эксперты ОНФ: Законопроект, предлагающий публикацию муниципальных правовых актов только в интернете, не учитывает интересы граждан

Внесенный в Госдуму законопроект, допускающий официальное опубликование муниципальных правовых актов в сетевых изданиях без обязательного дублирования в печатных изданиях, ухудшит информированность населения и не учитывает интересы граждан, у которых отсутствует полноценный доступ к интернету, считают эксперты ОНФ.

«Негативные последствия принятия данного законопроекта коснутся жителей сельской местности, которые не имеют устойчивого интернет-соединения, а зачастую даже компьютеров и прочих устройств для выхода в Сеть. В таких условиях печатные издания являются основной связующей нитью муниципальной власти с населением. Отсутствие на страницах газет информации о принимаемых муниципальных правовых актах приведет к информационному вакууму», – подчеркнула руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

«Более того, реализация законопроекта приведет к меньшей прозрачности градостроительных процедур, поскольку оповещения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в этой сфере, а также заключения об их проведении доводятся до граждан в том числе с использованием того порядка, который установлен для официального опубликования муниципальных правовых актов», – добавила она.

В настоящее время сетевые издания используются только как дополнительный источник официального опубликования муниципальных правовых актов, что позволяет местным жителям получать официальную информацию любым удобным для них способом – как через интернет, так и в печатном виде.

Эксперты Народного фронта отмечают, что предлагаемые изменения приведут к сужению информированной аудитории за счет той части населения, которая привыкла получать информацию из печатных изданий, к примеру, в силу своего преклонного возраста, и за счет тех, кто не имеет постоянного доступа к интернету. Речь идет в первую очередь о жителях сельской местности. По данным ВЦИОМ, 40% респондентов в возрасте свыше 60 лет в ходе прошлогоднего опроса ответили, что не пользуются интернетом, как и 15% опрошенных в возрасте 45–59 лет.

«Совершенно очевидно, что муниципальные власти будут стремиться сократить траты на официальное опубликование муниципальных правовых актов в печатных изданиях, если соответствующая обязанность по дублированию будет исключена из закона. Имеется большая вероятность того, что сэкономленные бюджетные средства будут потрачены на пиар муниципальных чиновников. Кроме того, у муниципальной власти и сейчас есть возможность размещать оперативно все нормативные акты у себя на сайте, при том что такой сайт сейчас имеется в каждом муниципальном образовании. Особо хочется отметить, что экземпляр печатного издания, хранящегося в библиотечном фонде, является гарантом архивного хранения и свободного доступа к тексту муниципального правового акта», – заключил эксперт ОНФ, главный редактор газеты «Мичуринская мысль» Дмитрий Поляков.