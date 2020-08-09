ОНФ обратился в Минтранс с просьбой проверить работу светофоров на 624 участках или установить их там

Эксперты ОНФ сообщили о 624 проблемных участках дорог в России, где люди считают необходимым установить светофор либо откорректировать работу уже установленного. Такие сигналы поступили на сайт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Чаще всего граждане жалуются на нерегулируемые переходные переходы, оснащение которых светофором сделает этот участок дороги более безопасным.

По мнению руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, необходимо актуализировать документы технического регулирования деятельности по проектированию дорог, указав перечень дорожных условий при которых участки дорожной сети в обязательном порядке должны оснащаться светофором.

«Светофоры играют важнейшую роль в регулировании автомобильного движения, обеспечивая при грамотном размещении высокий уровень безопасности дорожного движения. Частота ДТП на нерегулируемых перекрестках примерно в три раза больше, чем на регулируемых, тяжесть последствий от столкновений – еще больше, – говорит Шкуматов. – Например, на подмосковном участке трассы М10 после установки светофора с кнопкой полностью прекратились смертельные ДТП, связанные с наездом на пешеходов в районе Сходни. И не надо было строить дорогостоящий надземный переход, достаточно оказалось такого решения. И пробок не возникло, так как трафик пешеходов там незначительный».

Что касается увеличения времени ожидания проезда, вытекающего из увеличения числа светофоров, то, с позиции экспертов ОНФ, необходимо применять современные технологии, позволяющие светофорам с системами компьютерного зрения учитывать, сколько людей и автомобилей по каждому направлению ждет проезда, сколько времени они стоят, и в режиме реального времени адаптироваться под реальную нагрузку. Эффективное управление автомобильным трафиком в городах возможно только при условии внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС), в основе которых лежит светофор, напомнил Петр Шкуматов.

«Большая нехватка светофоров на федеральных трассах, – сообщает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев, – там, где люди переходят дорогу, выходя из автобуса, и есть оживленный поток. Никаких других способов остановить движение автомобилей, кроме как зажечь красный сигнал светофора, нет. В других случаях, в городах, можно требовать экспертной оценки по целесообразности установки светофора. Но на скоростных дорогах, где нет возможности поставить пешеходный переход – надземный, подземный, – надо дать человеку возможность нажать кнопку и остановить движение машин. Только это гарантирует пешеходу безопасный переход».

ОНФ направил собранную экспертами информацию о проблемных аварийных участках дорог, требующих более эффективного регулирования движения, в федеральный Минтранс с просьбой ускорить решение проблем, на которые указали граждане.