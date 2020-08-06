ОНФ просит прекратить геологические работы, угрожающие популяции амурского тигра

Народный фронт направил письмо в Минприроды России и Роснедра с просьбой защитить амурских тигров, которые оказались под угрозой исчезновения из-за геологических работ в Хабаровском крае.

В региональное отделение ОНФ в Хабаровском крае обратились общественники-экологи с призывом помочь сохранить популяцию амурского тигра. На юге края, где с середины мая золотодобытчики ведут разработку карьера, сосредоточена одна из последних в регионе группировка редких хищников. Эта группа тигров самая большая и единственная за пределами особо охраняемых природных территорий – специалисты насчитывают более 20 особей за последние пять лет.

По мнению экологов, проведение взрывных работ при разработке карьера, вырубка леса, загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами снизят численность тигров и нанесут невосполнимый урон всей популяции амурского подвида, сохранившейся исключительно на территории нашей страны.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев: «Мы надеемся, что нас услышат, прекратят геологические работы в этом участке и в дальнейшем также введут ограничения на подобные работы здесь. Для этого мы предлагаем установить для района бассейна верхнего течения рек Дурмин, Обор, Кия и среднего течения реки Хор статус особо охраняемой природной территории федерального значения».

Он напомнил, что охрана редких животных находится под защитой федерального законодательства. И президент России, лидер ОНФ Владимир Путин давно обозначил свою позицию по вопросу защиты тигров. 29 июля 2013 г. в России по его инициативе создан специальный Фонд по охране амурских тигров, цель деятельности которого – сохранение и увеличение популяции амурского тигра, и принято решение ежегодно 29 июля отмечать Международный день тигра.