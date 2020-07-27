В ОНФ обсудят введение кэшбека для граждан, отдыхающих в России

30 июля (четверг) в 13.00 на площадке Исполкома ОНФ пройдет круглый стол «Развитие внутреннего и въездного туризма: основные проблемы и возможные пути решения». Эксперты ОНФ и участники туристического рынка обсудят актуальные направления развития внутреннего туризма от семейного и курортного отдыха до сельского и природоориентированного туризма. Прозвучат выступления о роли «больших данных» и влиянии пандемии на поток туристов. Также в ходе дискуссии обсудят предложения по развитию туристической инфраструктуры и созданию предпринимательского климата, о чем заявил президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин.

В мероприятии примут участие член Центрального штаба ОНФ, вице-президент ВЭБ.РФ Алексей Каспржак, член Центрального штаба ОНФ, председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Юлия Оглоблина, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, совладелец и руководитель проекта OneTwoTrip Петр Кутис, учредитель НКО «Ассоциация развития национальных троп» Александр Железняк и другие.

Эксперты ОНФ обсудят также особенности получения гражданами туристического кэшбека. На прошлой неделе стало известно, что правительство России выделит Ростуризму из федерального бюджета дополнительно 15 млрд руб. Деньги пойдут на выплату компенсаций для туристов, решивших путешествовать по России. Обязательное условие выплаты компенсаций — онлайн-оплата путевки картой системы «Мир», на которую будут начисляться средства.