ОНФ представил форматы своего взаимодействия с некоммерческим сектором России

На онлайн-встрече «Формирование и реализация новых идей и практик для НКО» руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто рассказала представителям «третьего сектора» о шести форматах взаимодействия, которые предлагает Народный фронт в этом году.

Участников встречи ознакомили с приложением «ОНФ. Помощь» и возможностями работы с обращениями граждан через него и проект Народного фронта «Прямая Линия. Продолжение». Общественники узнали, как они могут включиться в этот процесс и получать стабильный социальный заказ через современную техническую платформу ОНФ.

Мильто также рассказала о поддержке проектов некоммерческих организаций, оказываемой проектным офисом ОНФ, при условии их устойчивости, актуальности и ориентированности на широкие целевые аудитории. Организациям, претендующим на помощь Народного фронта в реализации и масштабировании инициатив, предложили заполнить специальную заявочную форму: https://onf-droi.typeform.com/to/ZEzFTcsx.

Активистов, которые сейчас не имеют своих проектов или располагают свободным ресурсом, пригласили участвовать в проектной линейке ОНФ. Мильто напомнила о ряде удачных проектов и акций, которые были реализованы совместно с НКО. В частности, в проведение международной акции ко Дню скорби и памяти «Журавлик» благодаря такому сотрудничеству удалось вовлечь около 4 тыс. детей.

«В сегодняшнем вебинаре на базе Орловской торгово-промышленной палаты приняли участие заместитель председателя Общественной палаты Орловской области Владимир Лагутин и другие члены организации. Участие представителей данного института поддержки общественных организаций говорит о высокой заинтересованности наших НКО-партнеров во взаимодействии с ОНФ. На мой взгляд, самой главной задачей для взаимодействия является поиск перспективных идей от инициативных граждан, а именно их упаковка, помощь в реализации проектов и подготовка их к тиражированию в другие регионах», – отметила президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Светлана Ковалева.

Народный фронт выразил заинтересованность в поиске экспертов внутри «третьего сектора». Мнения и реакции некоммерческих организаций по актуальной повестке учитываются в экспертной работе ОНФ.

«Мы постоянно пополняем базу наших НКО-экспертов, от них мы ждем конструктивного диалога. В первую очередь, конечно же, для нас важны лидеры, предлагающие решения актуальных вопросов. Сейчас в базе наших «теплых» контактов около 2,5 тысячи НКО, а это 2,5 тысячи экспертов по самым разным вопросам, которые уже неоднократно подтверждали свою качественную экспертизу», – подчеркнула Мильто.

В завершение она призвала активистов НКО становиться общественными представителями Народного фронта и пригласила их участвовать в проектах ОНФ.