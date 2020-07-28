ОНФ настаивает на предоставлении налогового вычета на спорт всем гражданам

Эксперты ОНФ предложили предоставить возможность налогового вычета на занятия спортом всем гражданам, включая самозанятых лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Народный фронт направил письмо заместителю председателя правительства РФ – руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко с просьбой направить законопроект о налоговом вычете на занятия спортом на рассмотрение в Государственную думу.

Депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков: «Я считаю, что это хорошая инициатива и ее надо реализовывать. Тем более наша страна в последние годы активно движется в сторону здорового образа жизни граждан. Уверен, что у большинства людей есть желание заниматься спортом, осваивать новые горизонты в спортивно-оздоровительной сфере, и встречное предложение от государства будет только способствовать его воплощению в жизнь. Речь идет о довольно широком спектре мероприятий. Это и активный отдых граждан, и групповые и индивидуальные занятия по общей физической подготовке и оздоровительной физкультуре. И учебно-тренировочный процесс».

Александр Легков также отметил, что инициатива по налоговому вычету на оплату физкультурно-оздоровительных услуг проработана и необходимы только политические решения на уровне правительства России и Государственной думы.

«Такая поддержка государства будет не только нести людям возврат части потраченных средств, но и определенный посыл, определенную тенденцию и вектор на дальнейшее развитие направления ЗОЖ в нашем обществе», – добавил он.

Напомним, законопроект предусматривает закрепление социального налогового вычета на суммы, уплаченные россиянами за физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно документу, размер вычета может достигать 15 тыс. руб., а общая стоимость услуг не должна превышать 120 тыс. руб.

Член Центрального штаба ОНФ, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая: «Уверена, что эта мера будет мотивировать людей заниматься спортом и не бояться тратить на это деньги. Она снизит стоимость, и занятия спортом станут доступнее. Государство возвращает часть потраченных на спорт средств, а граждане становятся моложе и здоровее. Я – за здоровье детей, молодых людей, лиц старшего возраста. И чем больше у них будет возможностей приобщиться к спорту в разных его направлениях, тем лучше. А данная инициатива как раз этому способствует».

Эксперты ОНФ полагают, что налоговый вычет на занятия спортом станет важным стимулом для населения вести здоровый образ жизни и обеспечит прирост граждан, вовлеченных в регулярные занятия физкультурой и спортом. Также такая мера поможет достичь целевых показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».