Участники «Молодежки ОНФ» расчистили 20 гектаров от последствий паводка в Тулуне

Сводные отряды «Молодежки ОНФ» продолжают помогать пострадавшим от паводка жителям Иркутской области. Команда работает в регионе с 15 июня. В районе ЛДК города Тулуна ребята занимаются осушением улиц и демонтажом аварийных строений. При помощи техники удалось расчистить уже около 20 га площади. Участники команды также оказывают адресную помощь местным жителям, которые, к примеру, просят разобрать разрушенные постройки или откачать воду из подпола.

Так, жительница Тулуна, пенсионерка Лариса Бурукина услышала о работе «Молодежки ОНФ» по местному радио и попросила дочь написать обращение на сайт Тулун2020.рф. После наводнения в ее доме покосилась пристроенная веранда. Выходить из дома через пристройку стало небезопасно.

«Я живу одна, помощников нет. Узнала, что здесь «Молодежка ОНФ», решила поторопиться с заявлением. Ответ не заставил себя долго ждать. Ребята перезвонили, приехали и за несколько часов демонтировали пристройку. Большое спасибо! Теперь мне можно без опасения выходить из дома», – сказала Бурукина.

Ребята из «Молодежки ОНФ» распилили на дрова разобранную пристройку и сделали новое временное крыльцо, оборудовав его ступенями и уложив шифер на крышу. Они также помогли пенсионерке смонтировать телевизионную антенну и настроить каналы.

«У меня в вузе сейчас каникулы, решил провести это время с пользой и для других, и для себя. Здесь очень много работы и много одиноких людей, которым помочь больше некому. Если учесть, что почти ежедневно мы работаем с подобными обращениями, можно сказать, что лето проходит не зря», – отметил участник сводного отряда «Молодежки ОНФ» Дмитрий Сайдалимов.

В погребе дома жителя Тулуна Сергея Кузнецова после наводнения осталась вода. Знакомая пенсионера обратилась в инстаграм-группу «Молодежки ОНФ» и попросила осушить подпол. Участники отряда вычерпали воду из подполья, привезли две машины песка и засыпали погреб.

«Из-за сырости воздух в доме был очень тяжелый, я уже не мог нормально дышать. Вода стояла в погребе примерно на двухметровом уровне. Благодарю «Молодежку ОНФ» за такое значимое дело», – поблагодарил ребят Кузнецов.

Вместе с юристами «Молодежки ОНФ» в пункте приема пострадавших жителей консультируют специалисты правительства Иркутской области. Еженедельно обращения жителей направляются в аппарат губернатора.

«Нам удалось объединить усилия и организовать всестороннюю помощь жителям. К нам подключились не только специалисты региональных министерств, но и адвокаты, юристы, которые тоже консультируют людей. Есть вопросы, которые можно решить на месте, и их мы стараемся закрыть максимально оперативно. Важно, что люди доверяют «Молодежке ОНФ» и советуют своим родным и соседям обращаться к нам за помощью», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Более десяти единиц техники ежедневно задействуются на расчистке района ЛДК. Уже приведены в порядок участки, прилегающие к улицам Черняховского и Чехова.

Пункт приема граждан «Молодежки ОНФ» работает без выходных. Ежедневно юристы команды принимают около 20 человек. Работа с людьми организована и через сайт Тулун2020.рф, созданный для более быстрой обратной связи с населением. На портал поступило 41 обращение, по 13 из них участники команды уже оказали помощь.