После обращения ОНФ в Коми власти отремонтировали остановочный комплекс рядом с больницей Эжвинского района в Сыктывкаре

Представители Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились ремонта остановочного комплекса возле значимого социального объекта – городской больницы Эжвинского района Сыктывкара. Коллективное обращение с просьбой о содействии в решении этого вопроса местные жители направили общественникам в 2019 г.

Люди рассказали, что на остановках возле медучреждения всегда много граждан, которые рискуют получить травму: дорожное покрытие вокруг и под комплексом провалилось во многих местах. Активисты ОНФ незамедлительно вышли на связь с властями района и были услышаны: комплекс был поставлен в план ремонта на 2020 г. и на сегодняшний день приведен в порядок вместе с близлежащей территорией.

Выехав на место, эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми положительно оценили качество проведенных работ.

«Активисты ОНФ в Коми отметили слаженную работу администрации Эжвинского района с общественниками по решению этого вопроса. Власти не стали утверждать, что сами знают, что делать, а такую реакцию мы видим довольно часто. В Сыктывкаре и Эжвинском районе идут большие работы, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И здесь важна позитивная реакция властей на обращение общественности и жителей, а не откладывание решения в долгий ящик», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Она добавила, что всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 г. в Сыктывкаре планируют отремонтировать более 30 км дорожных участков на 38 улицах на общую сумму свыше 420 млн руб. После этого активисты ОНФ в Коми проведут мониторинг и оценят качество ремонта. В июне общественники уже поверили ремонт дорог на улицах Свободы и Банбана, ранее отмеченных на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Вопросов к качеству работ не возникло.