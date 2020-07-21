По инициативе ОНФ запрещается продажа снюсов и реклама никотинсодержащей продукции в Интернете

Сегодня Государственная Дума примет во втором чтении законопроект об охране здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции. В рассматриваемой редакции законопроекта закрепляется понятие «никотинсодержащая продукция», электронные сигареты приравниваются к обычным. Вводимыми в закон понятиями охватываются практически все распространенные, особенно среди молодежи, формы потребления никотина.

Проблема широкого распространения среди детей школьного возраста табачных и никотиновых «конфет» была поднята ОНФ в конце 2019 года. Во многих регионах страны было выявлено массовое потребление такой продукции и тяжелые отравления детей. Законопроектом вводится запрет на оптовую и розничную продажу никотинсодержащей продукции, предназначенную для жевания, сосания, нюхания. Вместе с тем, специально прописан запрет на продажу никотинсодержащей продукции детям, а также запрет ее потребления детьми.

«Принятие этого закона поставит заслон от распространения никотинсодержащей продукции. Защитит детей от этой гадости — снюсов. ОНФ долго этого добивался, и теперь наше общество станет чуточку более здоровым», — заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Кроме того, законопроект запрещает рекламу и стимулирование продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, о чем особенно настаивали эксперты ОНФ. В Интернете и различных социальных сетях функционируют тысячи сайтов и страниц с предложением приобрести такую продукцию и фактически призывающие и пропагандирующие ее потребление среди подростковой среды, которые очень сложно заблокировать.

«ОНФ были организованы мониторинги и контрольные закупки, совещания с экспертами и органами власти на различных площадках. В результате разработан пакет поправок, который лег в основу изменений, принимаемых сегодня Госдумой. Мы благодарны комитету по охране здоровья и специально организованной при нем рабочей группе, в которой приняли участие также активисты ОНФ за то, что удалось завершить эту работу до окончания сессии», — отметила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

ОНФ также направил письма к главам субъектов Российской Федерации, не дожидаясь изменений федерального законодательства, установить на региональном уровне запреты на продажу снюсов и их аналогов детям. Более чем в половине регионов такие изменения были приняты.

Корреспондирующие изменения вносятся и в КоАП РФ. Будут существенно увеличены административные штрафы за нарушение запретов и ограничений в сфере торговли табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления. Например, штраф за продажу насвая, снюса или никотинсодержащих «конфет» составит от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан (сейчас от 2 тыс. до 4 тыс. рублей), а для юридических лиц – от 100 000 до 150 000 рублей (сейчас от 40 тыс. до 60 тыс.). Еще большие суммы штрафов будут предусмотрены за продажу таких изделий несовершеннолетним, для юридических лиц штрафы будут достигать 300 тыс. рублей.