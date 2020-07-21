Эксперты ОНФ призвали ускорить работу регионов по новым ФАПам и улучшить критерии страховых выплат медикам

На рабочем заседании тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» эксперты обратили внимание на отставание работы в регионах по возведению фельдшерско-акушерских пунктов и запуску их полноценной работы в сельской местности.

«Я понимаю, что коронавирус выбил многие процессы из колеи, но есть вещи, которые должны продолжаться вне зависимости от этого. И поручение руководителя страны о развитии первичного звена медицины все равно необходимо выполнять. Мы увидели недостатки по срокам строительства, ввода в эксплуатацию и лицензирования ФАПов. Для контроля этих проблем мы привлекли проекты ОНФ «Село. Территория развития», «Бюро расследований», «Молодежку ОНФ» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». И нам надо, конечно, усиливать контроль со стороны региональных отделений Народного фронта», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. Он напомнил, что к концу этого года в России должны появиться 1227 новых ФАПов.

«Ключевой задачей для нас остается поиск общественных наблюдателей. В 49 регионах мы продолжаем их поиск, и здесь необходима поддержка региональных исполкомов, которые надо привлекать для проведения мониторингов. Мы поставили задачу, чтобы к 1 сентября у нас во всех населенных пунктах были наблюдатели», – сообщила координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ) Юлия Оглоблина.

Она рассказала, что не все новые ФАПы оснащаются интернетом, больше половины селян до сих пор не пользуются информационными медицинскими услугами. Многие ФАПы работают не в ежедневном режиме, а лишь несколько дней в неделю. Кроме того, часть ФАПов так и не приступили к работе из-за отсутствия лицензирования, эта проблема особенно характерна для Владимирской области, Дагестана и Приморского края.

«Нам нужны общественные наблюдатели, которые бы нам сигнализировали об истинном состоянии дел, в каждом населенном пункте. Мы будем наращивать их количество. Нам важно знать мнение народа о том, что сегодня происходит», – подчеркнул Рошаль.

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев сообщил о нарушениях и непрозрачных закупках на строительство ФАПов. Он обозначил и проблемы их дальнейшей эксплуатации: «Гарантии на ФАПы даются на год-полтора, потом они сойдут со строительной гарантии и лягут на местный бюджет. При строительстве ФАПов не учитывается численность обслуживаемого населения, здесь Минздрав должен провести работу по разработке стандартов». Говоря о нарушениях, Алексеев привел пример закупки строительства ФАПов в Хакасии у подрядчика, который строил их в два раза дешевле в Красноярском крае.

Эксперты Народного фронта обсудили также проблемы, связанные со страховыми выплатами медикам в связи с пандемией коронавируса. «Мы будем готовить по этому вопросу конкретные предложения. Должна быть очень четкая аргументация – кого мы считаем пострадавшими и кого не считаем пострадавшими. Медработники не понимают, почему они вместо заслуженной благодарности вынуждены добиваться страховых выплат, и это вызывает социальный стресс», – резюмировал Рошаль.