ОНФ требует наказать живодера, который насмерть задавил собаку в Подмосковье

Народный фронт обратился в МВД России с просьбой проверить факт наезда водителя на собаку в Московской области и наказать виновного в гибели животного.

Инцидент произошел на парковке спортивно-развлекательного комплекса в Подмосковье. Водитель черного автомобиля Audi Q7 наехал на спящую собаку, что подтверждает запись с камеры видеонаблюдения. Не остановившись, водитель скрылся с места преступления. Животное скончалось от многочисленных травм.

Огласке случай придала директор Ассоциации организаций и граждан по гуманному отношению к животным «Благополучие животных» Мария Лежнева. Она же обратилась в Бюро расследований ОНФ с просьбой обратить внимание на ситуацию.

«Мы понимаем, что не должны находиться животные в местах проезда автомобилей, но это не отменяет того, что водитель транспортного средства должен внимательно смотреть по сторонам во время движения. По данному факту мы обратились за помощью в Бюро расследований ОНФ», — сказала Мария Лежнева.

Она также отметила, что историям жесткого обращения с животными в последнее время уделяется все больше внимания. В том числе, в Конституции РФ теперь есть поправка с формулировкой «Об ответственном обращении с животными».

«Мы очень надеемся, что это повлечет за собой изменения в общественной жизни нашей страны, потому что «ответственное обращение с животными» — это про гражданскую ответственность, здоровое общество в целом. Очень важно, чтобы подобные случаи жесткого обращения с животными наказывались сейчас и пресекались в дальнейшем», — добавила зоозащитник.

Руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто: «Мы рады активности и неравнодушию зоозащитных НКО – партнеров ОНФ. Наши зоозащитники внимательно рассматривают и требуют справедливого разрешения каждого случая жесткого обращения с животными. В случае с погибшей собакой в Подмосковье самое страшное то, что водитель, совершивший наезд на мирно спящее животное, не остановился, не оказал помощь и проявил полное равнодушие. Мы надеемся, что наши партнеры-зоозащитники с помощью ОНФ смогут добиться верного разрешения этого случая».

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев: «Мы будем взаимодействовать с зоозащитниками по юридическим вопросам, и уже отправили запрос в МВД. Если подтвердится факт жестокого обращения – максимальное наказание составляет до 3 лет лишения свободы».