Эксперты ОНФ прокомментировали отчет правительства РФ в Госдуме

В Государственной думе премьер-министр Михаил Мишустин представил депутатам отчет о деятельности правительства РФ. В своем выступлении он назвал главной целью работы кабинета министров повышение качества жизни каждого человека в стране. По его словам, сделать это планируется «за счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит, достижения национальных целей, которые поставил президент».

В докладе Михаил Мишустин отметил успешность борьбы отечественного здравоохранения с пандемией коронавируса в сравнении с другими ведущими странами мира. Мишустин затронул и вопрос ожидаемой второй волны пандемии. В любом случае российское здравоохранение должно подготовиться к ней, подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

«Мишустин положительно оценил возможности нашей системы здравоохранения перестраиваться в оказании помощи в таких экстремальных обстоятельствах, как пандемия. Правительство сумело мобилизовать борьбу с ней, государство выделило на эти цели около 170 миллиардов рублей. Удалось дополнительно создать 184 тысячи инфекционных коек. Регионы получили 66 миллиардов рублей на мобилизацию ресурсов здравоохранения. Врачей научили оказывать помощь больным коронавирусом. Таким образом, отечественное здравоохранение продемонстрировало свой потенциал в реагировании на такие вызовы», – рассказал Говорин.

По его словам, премьер в то же время указал и на «узкие места» в здравоохранении, над которыми сейчас надо работать. Это слабое первичное звено, недостаточное развитие санитарно-эпидемиологической службы и, конечно, кадровая проблема. Тем не менее разработка и испытания российских вакцин и лекарств против коронавируса позволят достойно пройти вероятную вторую волну пандемии.

В этой связи решение о том, в каком формате пройдет новый учебный год, будет принято 20 августа. Решение будет приниматься отдельно по каждому региону в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Любовь Духанина, заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы, координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям»: «Мы очень надеемся, что 1 сентября дети пойдут в школу. Как показали опросы 2,7 тысячи детей и 2,4 тысячи родителей, проведенные ОНФ и Фондом «Национальные ресурсы образования» в период пандемии, для большинства опрошенных учеников переход на дистанционное обучение ожидаемо обернулся постоянной внутренней борьбой. Заставить себя выполнять задания оказалось очень сложно для каждого третьего ребенка. И, хотя в новом режиме обучения 21% ребят увидели для себя новые возможности, им стало интересно попробовать учиться по-другому, 60% подростков не хотели бы постоянно учиться удаленно, а 70% родителей уверены: никаким дистанционным обучением школу заменить невозможно.

Школы готовятся к началу учебного года с учетом требований Роспотребнадзора: разрабатывают особое расписание, чтобы исключить одновременное нахождение большого количеств детей в холле и коридорах, закрепляют кабинеты за классами, планируют занятость учителей, готовят средства защиты и дезинфекции.

При этом мы все понимаем, что решение о формате начала следующего учебного года будет приниматься в каждом конкретном регионе в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Поскольку здоровье и безопасность детей — наш естественный очевидный приоритет».

Премьер-министр предложил выделить дополнительно 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки в селах. Расширение программы льготной ипотеки под 3% годовых положительно скажется на развитии сельских территорий и аграрного сектора экономики, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Наша страна обладает огромным потенциалом, который до настоящего времени, к сожалению, развивался не очень активно. Сегодня существует устойчивый тренд – молодежь возвращается на село, чтобы развивать родные места. Молодые предприниматели строят сыроварни, открывают экофермы, создают этнодеревни, производят десерты на основе натуральных продуктов и меда. И, конечно, есть большое количество программ и возможностей, которые позволяют открыть бизнес и наладить работу на селе.

Вместе с тем работа – это только часть жизни. Предприниматели думают не только о развитии своего дела, но и о своих семьях. А для семьи, в первую очередь, важно иметь крепкий и теплый дом. Поэтому увеличение возможностей этот дом приобрести или построить станет серьезным стимулом для молодежи, чтобы остаться, вернуться или вовсе переехать из города в деревню и развивать ее», – отметила Лазарева.

Востребованность переезда на село подтверждает проведенный опрос ОНФ, согласно которому более половины россиян хотели бы переехать в частные дома.

«Учитывая серьезную востребованность данной программы, предложение о ее продлении и дофинансировании является логичным и правильным. Сейчас льготная сельская ипотека является не только инструментом поддержки жителей села, но отчасти ее параметры как минимум обращают на себя внимание и городских жителей, заставляют их задуматься о переезде в более экологичные населенные пункты», – отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

Премьер также сообщил о выделении правительством 15 млрд руб. на частичную компенсацию расходов россиян на отдых внутри страны.

Программа компенсации затрат туристов, инициированная Ростуризмом и правительством России, является хорошим рычагом для повышения спроса в сфере внутреннего туризма, считает эксперт ОНФ, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«В рамках реализации программы важно учесть ряд факторов, к которым относится, в первую очередь, готовность инфраструктуры регионов к приему турпотока, количество средств размещения, вошедших в программу субсидирования, уровень цифровизации туроператоров, отелей и отрасли в целом в данных субъектах. Конечно, хотелось бы узнать, почему именно эти регионы выбраны для субсидирования, а другие не попали в перечень», – отметил эксперт. Алексей Волков полагает необходимым обратить внимание на выбор поставщиков услуг и контроль за спекуляциями с завышением цен.

«Еще один момент – включение в процесс получения компенсации нового сайта. На наш взгляд, уже есть ресурс «Госуслуги», который логичнее было бы задействовать для данного механизма. В том числе с его помощью будет легче осуществлять контроль и не допускать любые виды мошенничества», – считает вице-президент ОСИГ. По его словам, программу компенсации можно было бы реализовать через субсидирование туроператоров, отельеров и перевозчиков, что позволило бы участникам рынка туруслуг предлагать более низкие тарифы на отдых.

Программа поддержки распространится и на сельский туризм. Со списком объектов, включенных в программу, можно ознакомиться на Национальном туристическом портале. Пока в нем заявлено 227 объектов сельского туризма. «Это очень немного по сравнению с реальным количеством сельских туристических объектов по стране. Уверены, что появление новой меры поддержки подтолкнет селян к тому, чтобы заявить о себе на этом портале и привлечь туристов на территорию», – считает координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ) Юлия Оглоблина.

Оглоблина добавила, что такая поддержка привлечет внимание россиян к путешествиям по родной глубинке, а значит, обеспечит приток бюджета, позволит развивать туристическое направление, улучшать инфраструктуру и создавать новые рабочие места на селе.

Мишустин заявил о необходимости создания системы «одного окна» по предоставлению услуг малому бизнесу. «Данная инициатива сможет решить много бюрократических проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, которым сейчас и так нелегко в связи с пандемией. Восстановить темпы роста малого бизнеса будет непросто, и здесь очень важно объединить усилия для поддержки МСП», – отметил руководитель бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей.