ОНФ подвел итоги интернет-марафона «Сформирую свою экопривычку за 21 день»

Пришло время подвести итоги и вручить подарки победителям интернет-марафона от ОНФ «Сформирую свою экопривычку за 21 день». Целью марафона было привлечение внимания населения к проблемам состояния окружающей среды, привитие людям правильных и полезных привычек. Участники размещали в социальных сетях публикации, в которых рассказывали о своих экопривычках, с упоминанием хештегов #21ЭКО #ОНФ и передавали эстафету своим друзьям и знакомым.

Идейным вдохновителем экомарафона стал эксперт тематической площадки ОНФ Александр Коган: «Никогда не поздно сделать один маленький шаг на большом пути. Я начал этот марафон с себя: отказался от одноразовых стаканов и пластиковых бутылок. Экопривычки снижают количество мусора, экономят деньги, влияют на мировоззрение и общество, делают жизнь интересней, а чистое, «зеленое» будущее – возможным!»

Экологический марафон охватил более 3 млн человек из Москвы, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Новосибирской областей. Люди узнали о том, как небольшие поступки способны менять окружающий мир к лучшему.

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«На протяжении трех недель мы вместе формировали экопривычки и делали пусть небольшие, но значимые шаги навстречу чистой планете, – рассказал эксперт. – Мы выбрали трех стойких и отважных борцов за экологию, которые не сдались и все это время работали над собой, воспитывали в себе правильные, полезные и очень нужные нашей природе привычки».

Победителями стали Ирина Туранова, Алина Пешикова и Ольга Дьякова. В скором времени ценные призы и подарки будут доставлены нашим победителям!