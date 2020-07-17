Российские НКО и благотворительный фонд «Металлург» испытание коронавирусом выдержали с достоинством и оказались полезными людям

Период пандемии показал важность и нужность работы некоммерческих организаций. Он выявил лучших людей той группы крови, которая заставляет помогать окружающим, поддерживать всех в трудную минуту.

Пример бескорыстный помощи всколыхнул лучшие чувства в людях, многие из них приходили в местные НКО и оказывали физическую помощь, увеличили пожертвования в благотворительные фонды.

О том, как работал в период карантина благотворительный фонд «Металлург» из Магнитогорска, рассказывает его директор Валентин Владимирцев

— Вы работаете с 2002 года, оказываете помощь нуждающимся и поддерживаете таланты. Пришлось ли перестраивать свою работу в тяжелые месяцы пандемии?

— С одной стороны, во время таких испытаний каждый должен сохранять спокойствие и придерживаться принятых планов и обычного распорядка дел. Поэтому мы исполняли все задуманные с поправкой на условия карантина. С другой стороны, такие ситуации требуют быстрого реагирования на изменившиеся обстоятельства и эффективной перестройки работы.

Уже в конце марта наш фонд разработал благотворительную программу «Мы вместе» для оказания адресной помощи пожилым людям в условиях пандемии COVID-19. Как всегда, получили поддержку наших попечителей – Магнитогорского металлургического комбината. 26 марта БФ «Металлург» открыл благотворительный расчетный счет для перечислений пожертвований от юридических и физических лиц. Мы эти средства аккумулировали на счёте «Мы вместе» и смогли помочь пожилым жителям Магнитогорска.

— Благотворители откликнулись?

— Да, все поняли сложность ситуации и только за первый месяц на счет пришло более 31 млн руб. На 21 млн. руб. мы сформировали продовольственных наборов из 8 видов продуктов, вложили в пакет индивидуальные средства защиты (маска, перчатки, антисептик, мыло. Волонтеры доставили наборы одиноким пенсионерам старше 65 лет, имеющим доход ниже 21,33 тыс. руб. в месяц, и всем одиноким пенсионерам старше 80 лет.

Мы решили сформировать 154 тысяч продуктовых наборов стоимостью 450 рублей, из расчета 51300 наборов в месяц. И расширили список льготных категорий населения для получения наборов. Мы доставили продукты не только одиноким пенсионерам, но и:

малообеспеченным многодетным семьям, получающие пособие на детей;

семьям, имеющим детей-инвалидов;

малообеспеченным семьям с одним родителем (матери-одиночки, получающие пособие на детей);

одиноко проживающим инвалидам III группы и семьям инвалидов 3 группы.

Социальные работники комплексных центров социального обслуживания населения города Магнитогорска доставили наборы по адресам.

Реализовывать программу мы рассчитывали по июнь 2020 года. Каждый месяц приходили на счет более 30 млн руб., на которые мы покупали продукты и формировали наборы. За период с 26 марта по 20 мая 2020 г. на счет программы поступило 73 575 360 руб. 38 коп., было израсходовано 53 682 117 руб. 16 коп.

На днях председателем совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктором Рашниковым было принято решение продолжать благотворительную программу «Мы вместе!» и с девятого июля была возобновлена выдача бесплатных продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты. Продуктовые наборы включают гречневую крупу, чай, печенье, молоко сгущённое, тушёнку, макаронные изделия, рыбные консервы.

— Не пришлось ли отменять запланированные ранее на весну нынешнего года программы и мероприятия?

— Нет наоборот, мы с особым настроением отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Благотворительный фонд традиционно поддерживает пожилых людей, проживающих в восьми сельских районах Южного округа Челябинской области. Вместе с нашими попечителями, Областным Советом Ветеранов, Челябинским областным отделением Российского детского фонда мы оказали адресную материальную помощь. Бюджет программы составил более 1 миллиона 80 тысяч рублей, из расчета 135 тысяч рублей на каждый район.

Благодаря данной программе с января 2020 года более 1200 жителей сельских районов получили продуктовые наборы ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню – 8 марта. К особенной дате, 9 мая, 75-летию мы вручили продуктовые наборы ветеранам и пенсионерам сельских районов.

—Продолжались ли во время карантина ваши детские программы?

— Конечно! В режиме самоизоляции каждому ребенку особенно важно чувствовать заботу взрослых. Так, по благотворительной программе «XXI век – детям Южного Урала» за первые 4 месяца 2020 г. было использовано более 86 млн. рублей, в частности на программу «Наши дети» было затрачено 1,6 млн. рублей. Ко Дню знаний сумма благотворительной помощи составляет 681 тыс. рублей. Заявки от учреждений выполнены в полном объеме и составлен график выдачи спортивного инвентаря, игрушек и др.

Магнитогорский металлургический комбинат закупили безвозмездно и передал нам оргтехнику в количестве 7 242 шт., в том числе:

планшеты 3 791 шт. (для школьников 1-4 классов);

ноутбуки в комплекте 3 451 шт. (для школьников 5-11 классов).

Оргтехника была отгружена в 59 школ Магнитогорска, и к 15 мая 2020г. выдана малообеспеченным семьям с детьми.

В период пандемии мы видоизменили деятельность центра «Материнство». Все беременные женщины, состоящие на учете и вновь прибывающие, добавляются в закрытую группу в «ВКонтакте», созданную специалистами центра. В группе размещаются лекции на актуальные темы, посвященные правильному питанию при беременности, гигиене беременных женщин, проблемам токсикоза, уходу за кожей младенца, общим правилам ухода за больным ребенком, правилам грудного вскармливания и др.

Преподаватели кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Носова, традиционно сотрудничающие с центром «Материнство», также дистанционно проводят занятия с беременными женщинами и размещают лекции, касающиеся вопросов гармоничного психологического развития ребенка. А задача беременных женщин, состоящих на учете, достаточно проста: два раза в неделю отсчитываться о состоянии здоровья, знакомиться с выложенными в группе лекциями и, конечно же, оставаться дома.

В условиях пандемии коронавируса беременные женщины должны особенно оберегать себя и своих будущих детей от инфекции.

Таким образом, работники, попечители и благотворители нашего фонда не спрятались от коронавируса и не закрылись в своих домах. А, наоборот, вышли на помощь людям, невзирая на угрозу заражения. Я благодарен всем, кто участвует в благотворительной работе нашего фонда и других некоммерческих организаций России. Мы делаем благородное большое дело. Спасаем жизнь здоровье и души.