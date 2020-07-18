Опрос ОНФ выявил факторы, влияющие на принятие решения о рождении ребенка

На сайте ОНФ «Народный контроль» с 1 по 10 июля был проведен опрос о том, какие факторы влияют на принятие решения о рождении ребенка. По мнению большинства из 1700 респондентов, принявших участие в анкетировании, ключевым причинами, мешающими рождению детей, является нехватка доходов и жилой площади.

«Опасения по нехватке жилплощади являются одной из причин, по которой семья не хочет заводить детей. Особенно это отмечали участники опроса, у которых более одного-двух детей, но которые не решаются стать многодетными семьями. Также респонденты отметили важность социальных выплат, которые были введены в период пандемии, и выразили надежду на выработку аналогичных мер поддержки и в дальнейшем», – отметила эксперт ОНФ, соучредитель АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве» Елена Гринь.

Вместе с тем две трети опрошенных отметили, что планируют рождение минимум еще одного ребенка, при этом каждый третий из них планирует это событие в обозримом будущем. Среди тех, кто планирует завести детей, больше тех, для кого ребенок будет первенцем (39%). Многодетные семьи, в которых три и более детей, точно не планируют (38%) появление еще одного ребенка, однако некоторые (19%) не исключают такой возможности.

«Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину является одной из текущих целей нацпроекта «Демография». Для этого был сформирован пакет мер материальной поддержки семей с детьми. Несмотря на это, для тех, кто планирует появление ребенка, по-прежнему на первый план выходит вопрос обеспечения воспитания детей ясельного возраста», – добавила руководитель сводно-аналитического департамента Исполкома ОНФ Ольга Позднякова.

Опрошенные предложили развивать институт социальных нянь для временной помощи матерям в отпуске по уходу за ребенком или разработать систему компенсационных выплат в случае отсутствия мест в яслях.

По мнению экспертов ОНФ, там, где есть проблемы со строительством яслей, можно было бы развивать систему сертифицированных нянь, которые при финансовой поддержке государства оказывали бы свои услуги.

«Эта деятельность может быть рентабельна, если няня будет принимать несколько детей у себя дома. Подготовка окупается в течении двух месяцев и соответствует стоимости посещения ребенком ясельной группы или дошкольной организации», – заявил эксперт ОНФ, председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Необходимо, чтобы няни были встроены в систему государственной поддержки. «Например, чтобы пособие, которое семья получает на ребенка в возрасте до трех лет, могло быть трансформировано в пособие на няню, если мама ребенка вышла на работу. Сертификат на дошкольное образование также мог бы быть направлен на оплату услуг няни», – добавил он.

Также Рыбальченко рассказал, что общественная организация «СоСеДИ» в 2018 г. получила президентский грант «Профессиональные няни – детям» и совместно с АНО «Институт научно-общественной экспертизы» разработала утвержденный профстандарт няни. На его основе в настоящее время утверждена межведомственная дорожная карта по развитию института сертифицированных нянь в регионах.

Также эксперты ОНФ предлагают сделать более гибкой существующую систему декретных отпусков. Например, вместо нынешних 1,5 лет и 40% от заработной платы предусмотреть на законодательном уровне возможность взять отпуск на девять месяцев с увеличением пособия в два раза.

В качестве дополнительных причин, которые способны побудить к рождению первого или еще одного ребенка в семье, респонденты назвали увеличение социальных выплат на детей (56%), повышение доступности бесплатного образования (43%) и бесплатной медицины для детей и рожениц (36%).

«При рождении ребенка доход, как и площадь жилья на каждого члена семьи, пропорционально снижаются. Зачастую в полноценной семье источник дохода один – заработок отца. Пожалуй, это одна из причин откладывания рождения детей на более отдаленный срок», – заявила координатор проекта ОНФ «Время рожать» и лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая.