Эксперты ОНФ призвали системно решать проблемы кадрового дефицита при реализации нацпроектов

Народный фронт выступает за системное решение проблемы кадрового дефицита, который может негативно отразиться на исполнении национальных проектов в образовании, демографии и здравоохранении.

По результатам опроса ОНФ, проведенного с 7 по 14 июля на сайте «Народный контроль», 42% из 5288 респондентов отметили, что за последние два года ситуация с кадровым обеспечением в яслях либо стала хуже, либо никак не изменилась. Также 55% опрошенных ответили, что не видят улучшений в кадровом обеспечении школ или наблюдают ухудшение. Аналогичная ситуация сложилась и в здравоохранении.

«Очевидно, что необходимо системно реализовывать меры по привлечению молодых специалистов и осуществлять непрерывное повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения и образования. Это является залогом того, что поставляемое в школы и больницы новое специализированное оборудование и современные технологии будут в полной мере использованы. В том числе за счет этого граждане смогут ощутить эффект от реализации нацпроектов», – подчеркнул директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики, руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Эксперты Народного фронта указали на примеры в образовательной практике, когда из-за отсутствия у выпускников педагогических вузов необходимых навыков, знаний и умений оказалось невостребованным высокотехнологичное оборудование для преподавания в специальных инженерном и медицинском школьных классах.

По данным еще одного опроса ОНФ, наиболее эффективными мерами стимулирования при трудоустройстве в медицинские и образовательные организации выпускниками медицинских и педагогических вузов были названы ежемесячная доплата к зарплате молодого специалиста (55%) и предоставление субсидии на покупку собственного жилья (42%).