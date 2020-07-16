Эксперты ОНФ в Коми выработали законодательные поправки для улучшения качества и доступности медпомощи детям

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Здравоохранение» в Республике Коми выработали предложения по развитию паллиативной помощи детям и улучшению медицинского обслуживания в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Данная работа проведена в связи с тем, что ОНФ совместно с Национальной медицинской палатой (НМП) проводит сбор предложений по реализации «медицинских» поправок, внесенных в Конституцию России. Экспертам здравоохранения разослано письмо сопредседателя Центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля с просьбой направить эти предложения до 30 июля 2020 г.

«Эксперты ОНФ в Коми уже провели такую работу, особо обратив внимание на помощь детям. Дело в том, что в нашей республике остро стоят вопросы оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями и доступности и качества медпомощи детям в образовательных организациях. Об этом, в том числе, говорят многочисленные жалобы и обращения родителей. Данные проблемы характерны и для других регионов страны. Считаем возможным для решения этих вопросов внести соответствующие поправки в Приказ Минздрава РФ от 5 ноября 2013 г. о порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним, Закон «Об охране здоровья граждан» и Закон «Об образовании в Российской Федерации», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

Суть поправок заключается в том, чтобы в обязательном порядке на территориях в регионах была предусмотрена паллиативная помощь детям с наличием выездных бригад специалистов для оказания такой медицинской помощи. В случае принятия данных поправок, они будут обязательны к исполнению, и организация детской паллиативной помощи на местах не будет финансироваться по остаточному принципу.

Эксперты ОНФ в Коми для доступности первичной медико-санитарной помощи детям предложили поправки, которые позволят вернуться к системе, которая была в СССР – а именно возвратить медиков в штаты дошкольных и общеобразовательных организаций. Сейчас медики оказывают помощь в детских садах и школах, будучи закрепленными за лечебными учреждениями. По мнению общественников, это приводит к тому, что работники здравоохранения не успевают реагировать на ситуации в учебных заведениях, также это ведет к рассогласованию в вопросах оказания медицинской помощи.

Принятые путем всенародного голосования поправки в Конституцию касаются установления единых правовых основ системы здравоохранения в России; обеспечения на федеральном и региональном уровнях доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; проведения правительством РФ единой социально ориентированной государственной политики в области здравоохранения; обеспечения органами местного самоуправления в пределах своей компетенции доступности медицинской помощи.

В письме Рошаля напоминается, что эти поправки были предложены ОНФ и НМП при участии Минздрава России. При этом рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, в которую входит Рошаль, продолжит работать.

«Сейчас она переходит к этапу реализации принятых поправок. В связи с этим просим вас широко обсудить совместно с врачебным объединением вашего региона, входящим в Национальную медицинскую палату, принятые поправки и прислать предложения, направленные на реализацию принятых поправок», – говорится в письме.

Эксперты ОНФ в Коми направили выработанные поправки Рошалю.