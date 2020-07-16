МыВместе: команде проекта #СвоихНеБросаем удалось вернуть из Нью-Йорка домой более 80 человек

12 июля благодаря содействию волонтеров проекта #СвоихНеБросаем всероссийской акции #МыВместе в Москву и Санкт-Петербург вывозным рейсом из Нью-Йорка были доставлены 82 человека. Двоим пассажирам требовалась услуга сопровождения.

К волонтерам проекта обратилась представитель инициативной группы рейса Татьяна Гессон с просьбой помочь маломобильным пассажирам Дарье Суховой и Людмиле Усовой, которым необходимо было сопровождение. Ситуация осложнялась тем, что данная услуга доступна при уведомлении за 36 часов, в то время как регистрация на вывозной рейс открывалась позже.

«Команда волонтеров связалась с представителями МИД РФ, Минкомсвязи, Аэрофлота с просьбой оказать содействие. К счастью, авиакомпания пошла навстречу, сделала исключение и обеспечила необходимые удобства для пассажиров. Мы также благодарим МИД и Минкомсвязи РФ за оказанную помощь», – отметил координатор проекта #СвоихНеБросаем Валерий Горюханов.

После пересадки в Москве борт благополучно приземлился в Пулково.

«От лица 82 петербуржцев – пассажиров рейса Нью-Йорк – Москва – Санкт-Петербург инициативная группа рейса благодарит команду проекта #СвоихНеБросаем за помощь в организации рейса. Этот рейс в Петербург они ждали почти 1,5 месяца. Также отдельное спасибо от двоих из пассажиров, которым удалось помочь исключительно благодаря команде #СвоихНеБросаем. Они получили услугу сопровождения в колясках, без которой перелет для них был невозможен», – рассказала Татьяна Гессон.

«Очень непросто было выдержать 11-часовой полет, но спасибо волонтерам, благодаря которым нам обеспечили встречу в аэропортах Шереметьево и Пулково!» – сказала Дарья Сухова.

Сейчас пассажиры проходят 14-дневную изоляцию дома.