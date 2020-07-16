Благодаря Народному фронту российские НКО научились гибким методам управления проектами

Вебинар «Agile: гибкое управление проектами» от заместителя руководителя департамента развития общественных инициатив ОНФ Дарьи Ермаковой посетили представители НКО из 40 регионов России. Разговор был посвящен новым подходам и методикам, которые не так давно пришли в проектный менеджмент из IT-сферы.

Agile в переводе с английского означает «гибкий». Ермакова начала вебинар с разъяснения основных принципов метода, которые отражены в «Манифесте Agile»: люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов, работающий продукт важнее исчерпывающей документации, сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта, а готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Также она рассказала, каким организациям стоит перейти к Agile-методу уже сегодня, а для каких НКО эффективнее будет придерживаться стандартных методов управления.

Затем спикер перешла к 12 принципам работы, внедрив которые НКО смогут перейти к гибкому управлению, а значит минимизировать риски и быстрее реагировать на повестку. По словам Ермаковой, в большей степени такой эффект достигается с помощью методологии визуального контроля: команде проекта предлагается пользоваться цветными карточками, которые наглядно представляют текущее состояние проекта и гарантируют его одинаковое видение всеми участниками.

В конце вебинара участники узнали о том, как строить планирование проекта согласно гибким методологиям. Оказалось, что для более четкого контроля сроков, стоит разделить проект на небольшие спринты – участки равной длинны, по истечению которых будут обсуждаться результаты и, при необходимости, оптимизироваться стратегия.

«Сказать, что Agile – это какая-то конкретная методика, мы не можем, ведь на деле – это огромное количество гибких инструментов и принципов. Эту философию можно применять практически при настройках любых систем. В нашей базе сейчас около 20 тысяч НКО, и мы уверены, что каждый из них сможет взять что-то себе на заметку. Мы получили большой отклик и много просьб поделиться презентацией Дарьи. Конечно же, мы не можем ее не опубликовать. Все желающие смогут познакомиться с методом в нашем официальном сообществе «ОНФ НКО» в соцсети «ВКонтакте», – подчеркнула руководитель Департамента развития общественных инициатив Елена Мильто.