Эксперты ОНФ подготовят предложения по страховым выплатам медработникам

На рабочем совещании эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» определили основные направления работы по контролю реализации профильных поручений президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина.

«Мы возвращаемся к плановой работе. Перед Народным фронтом стоят совершенно огромные задачи, прежде всего – по контролю исполнения поручений президента. Сегодня обсудили планы работы на второе полугодие, сделаем ее насыщенной, руку с пульса снимать не будем. Мы сегодня говорили не только о достижениях, но и о проблемах, в том числе о страховании медицинских работников. И в самое ближайшее время проведем обсуждение этого вопроса и выйдем с конкретными предложениями», – сообщил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

По его словам, эксперты Народного фронта также подготовят рекомендации по изменению федерального законодательства на основе принятых поправок в Конституцию. Они касаются установления единых правовых основ системы здравоохранения в России, обеспечения на федеральном и региональном уровнях доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, проведения правительством РФ единой социально ориентированной государственной политики в области здравоохранения, обеспечения органами местного самоуправления в пределах своей компетенции доступности медицинской помощи. В настоящее время как через ОНФ, так и через Национальную медицинскую палату собираются соответствующие отзывы представителей медицинского сообщества из регионов.

«Мы обрадовались, когда Путин заявил об увеличении финансирования здравоохранения. Посмотрим, как это будет происходить – очень важно отследить, на что и как будут расходоваться средства и какой это даст эффект. Мы должны понимать, что происходит в первичном звене, получить общий срез, и здесь потребуется помощь активистов «Молодежки ОНФ» и проекта ОНФ «Село. Территория развития», – указал Рошаль.

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» решили уделить внимание вопросу ответственности гражданина за состояние своего здоровья. «Сейчас это положение содержится в Конституции. Мы понимаем, что многое зависит и от самого человека. В 72-й статье Конституции содержится мягкая формулировка об ответственном отношении к здоровью. Тема непростая, чтобы в одночасье определить жесткие критерии такого отношения. Общество нужно готовить к этому, в том числе формировать данную культуру в молодежной среде», – отметил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.

«Мы должны определить критерии – гражданин занимается своим здоровьем или нет. При этом гражданин должен нести ответственность не только за свой здоровый образ жизни, но и за поддержание такого образа жизни у своих близких, в особенности детей. Государство может вкладывать большие средства в поддержку здоровья граждан, но это может оказаться невостребованным. Здесь необходимо определиться с индикаторами», – сказал член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Эксперты Народного фронта сошлись в том, что сначала надо обсудить критерии ответственного отношения к здоровью, затем провести мониторинг на основе опроса граждан и после этого проанализировать его результаты.