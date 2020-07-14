Владимир Путин поручил ОНФ усилить общественный контроль за исполнением нацпроектов

Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил администрации президента РФ совместно с профильными ведомствами подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 г. Рабочие группы Госсовета подготовят предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.

Президент подчеркнул, что в этой связи важно усилить обратную связь с гражданами, общественный контроль за реализацией национальных проектов.

«И, конечно, крайне важно усилить постоянную обратную связь с людьми, с гражданами, общественный контроль нужно усилить за реализацией национальных проектов. Очень рассчитываю на активное участие в этой работе Общероссийского народного фронта и Общественной палаты», – сказал Путин.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов: «Президент обозначил пять приоритетных национальных целей, которые должны обеспечить не только восстановление страны после пандемии, но и обеспечить прорыв в качестве жизни людей. Есть поручение президента ОНФ усилить обратную связь с гражданами и контролировать исполнение нацпроектов. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы нацпроекты исполнялись не только на бумаге, но и качественно меняли жизнь людей к лучшему».

В своем вступительном слове президент отметил необходимость реализации мер по развитию и укреплению системы здравоохранения.

Комментируя тезисы президента, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Николай Говорин заявил, что первичная медицинская помощь – это «фундамент для дома»: она должна быть пластичной, гибкой и доступной в любом уголке страны.

«То испытание, которое прошли наша стана и наше здравоохранение, продемонстрировало необходимость решения многих актуальных проблем. С одной стороны, мы увидели, что отечественное здравоохранение имеет достаточно фундаментальных позиций, которые позволили в отличие от многих других стран выйти из этой ситуации с минимальными потерями, быстро мобилизоваться, наращивать коечный фонд, оказывать помощь при массовом поступлении граждан. С другой стороны, выявились и «узкие» места. Это является предметом рассмотрения. Необходимо создать адекватную сеть стационарных медицинских организаций, особенно инфекционного направления, которые бы могли в случае массового поступления граждан обеспечивать медицинскую помощь, создать государственные резервы по средствам индивидуальной защиты медицинского персонала», – сказал Говорин.

Он также подчеркнул, что первичная медицинская помощь – это как фундамент для дома. «Фундамент должен быть очень устойчивым. Первичная медицинская помощь должна быть пластичной, гибкой и доступной в любом уголке страны», – отметил он.

Кроме того, во вступительном слове Владимир Путин отметил новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, которые были запущены в период пандемии.

«В апреле 2020 года были приняты упрощенные правила признания безработными и получения пособия по безработице. Эти меры позволили оказывать ЦЗН услуги дистанционно и значительно сократили время, которое граждане ранее на них тратили. Временные правила работают до конца года, но мы считаем, что следует узаконить упрощение регистрации и дистанционное оказание услуг в области занятости на постоянной основе. Это позволит гражданам получать данные услуги быстро и удобно, что позитивно повлияет на общую ситуацию с занятостью в стране», – отметил директор Центра по восстановлению экономики ОНФ, руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

На заседании в качестве одного из блоков первостепенных задач президент отметил развитие комфортной и безопасной среды для населения. Он отметил необходимость обеспечения экологического благополучия и снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

«Мы с экспертами тематической площадки ОНФ провели тщательную аналитику исполнения нацпроекта «Экология». Неоднократно за последние полгода выносили актуальные вопросы и проблематику в сферах воздуха, воды, леса, реформы ТКО. В рамках мониторинга всех поручений, которые давал президент нашей страны, мы опубликовали общественный доклад, подробно рассмотрев с экспертами каждую сферу нацпроекта. Совместно с Минприроды пришли к выводу, что необходимо проводить работу над ошибками, изменить законы и паспорта федеральных проектов. Мы реально понимаем, что в современных условиях просто невозможно к экологии относиться по остаточному принципу, ведь все блага, которые мы получаем, оставляют экологический след. И только мы с вами решаем, каким будет этот след на планете: выжигающим все живое на своем пути или щадящим и дающим природе возможность самовосстановления», – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

Одной из тем совещания по национальным проектам стало развитие внутреннего туризма. Президент РФ заявил о том, что в связи с ситуацией в мире многие страны закрыты и необходимо развивать туризм внутри страны.

По словам Владимира Путина, для развития и качественного роста внутреннего туризма у России есть большие резервы. Президент призвал регионы уделить этому вопросу должное внимание и создать необходимую инфраструктуру.

Эксперт ОНФ, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков: «Сегодня в сфере туризма идет процесс завершения начатых инвестиционных проектов и запущено строительство запланированных ранее. Новые проекты будут временно приостановлены. При условии продолжения снижения потребительского спроса и оправдания прогнозов на осень, связанных со второй волной вируса, количество инвестпроектов еще больше снизится. В таком случае программа субсидий никак не повлияет на прирост инвестиций в основной капитал, а лишь обеспечит дополнительный источник финансирования для существующих проектов. Необходимо рассматривать поддержку запущенных проектов и модернизацию действующей инфраструктуры».

Кроме того, эксперт назвал оправданным субсидирование строительства кемпингов и глемпингов, так как затраты и риски в этом сегменте являются незначительными.