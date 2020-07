Путин поручил учредить международную премию и провести Международный форум добровольцев #МыВместе

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, состоявшейся 26 июня 2020 г., поручил подготовить предложения по учреждению международной премии We are together («Мы вместе») и проведению в 2020 г. Международного форума добровольцев «#МыВместе», сообщается на сайте Кремля. Предложения должны быть подготовлены к 1 сентября.

Глава государства также поручил администрации президента при подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» взаимодействовать с Общероссийским народным фронтом по вопросам сбора и обработки обращений граждан.

Ряд президентских поручений связан с развитием деятельности волонтеров общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. МЧС России и исполнительные органы власти регионов должны организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов акции #МыВместе к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи на их территории, а также рассмотреть вопрос о проведении практических занятий для таких волонтеров.

Главам регионов рекомендовано оказать поддержку региональным штабам акции #МыВместе для расширения их сферы деятельности после отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, и рассмотреть вопрос о закреплении волонтеров #МыВместе за гражданами пожилого возраста, нуждающимися в постоянной или временной посторонней помощи, для оказания им социальной поддержки.

Кроме того, руководителям регионов рекомендовано совместно с муниципалитетами рассмотреть до 1 ноября вопрос о присвоении элементам планировочной структуры, улично-дорожной сети, а также медицинским и образовательным организациям имен медицинских работников, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с распространением коронавируса и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга.