ОНФ поддержал расширение поддержки проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях

Народный фронт поддерживает увеличение финансирования проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Минстрой России разработал изменения в правила предоставления субсидий субъектам Российской Федерации, которыми предлагается увеличить число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с 80 до 160. Также призовой фонд конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений увеличивается в два раза – с 5 млрд до 10 млрд руб.

«Можно только приветствовать, что большее количество исторических поселений и малых городов смогут получить федеральные средства на реализацию проектов создания комфортной городской среды», – подчеркнула эксперт ОНФ, директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Валентина Генцлер.

Вместе с тем, по ее словам, выглядит немного странным предлагаемое решение о полном снятии ограничений по числу заявок от субъекта Российской Федерации, поскольку объем финансирования увеличился только в два раза.

«Представляется, что те регионы, которые уже имеют опыт подготовки таких заявок на конкурс, обеспечат «лавину» заявок от своих муниципальных образований, уменьшив шансы на получение поддержки муниципальными образованиями в других регионах», – отметила Генцлер.

Эксперты ОНФ также обратили внимание Минстроя России на необходимость оказать поддержку историческим поселениям, имеющим федеральный статус. Они часто не выдерживают конкуренции в получении финансирования с поселениями, признанными историческими на региональном уровне. Кроме того, общественникам представляется не совсем справедливым, что исторические поселения, ранее ставшие победителями конкурса, имеют ограничение для повторного участия в нем, то есть лишаются возможности получить поддержку еще на один проект.