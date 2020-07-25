ОНФ просит ввести налоговый вычет для граждан на занятия спортом

Народный фронт направил письмо заместителю председателя правительства РФ – руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко с просьбой направить законопроект о налоговом вычете на занятия спортом на рассмотрение в Государственную думу.

Законопроект предусматривает закрепление социального налогового вычета на суммы, уплаченные россиянами за физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно документу, размер вычета может достигать 15 тыс. руб., а общая стоимость услуг не должна превышать 120 тыс. руб.

Проект закона предполагает налоговый вычет только на доходы физических лиц. Эксперты Народного фронта же предлагают предоставить такую возможность также самозанятым лицам и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от выбранного ими налогового режима. Таким образом, возможность заниматься спортом и получать льготу от государства будет у всех граждан, где бы они не были трудоустроены.

Член Центрального штаба ОНФ, фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка, 8-кратная чемпионка мира и 14-⁠кратная чемпионка Европы Софья Великая: «Уверена, что эта мера будет мотивировать людей заниматься спортом и не бояться тратить на это деньги. Она снизит стоимость, и занятия спортом станут доступнее. Государство возвращает часть потраченных на спорт средств, а граждане становятся моложе и здоровее. Я – за здоровье детей, молодых людей, лиц старшего возраста. И чем больше у них будет возможностей приобщиться к спорту в разных его направлениях, тем лучше. А данная инициатива как раз этому способствует».

По мнению экспертов ОНФ, такая мера станет важным стимулом для населения вести здоровый образ жизни и обеспечит прирост граждан, вовлеченных в регулярные занятия физкультурой и спортом.

Кроме того, налоговый вычет на занятия спортом поможет достичь целевых показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».