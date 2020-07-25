На онлайн-форуме ОНФ «Про питание» 28 июля расскажут о готовности страны обеспечить школьников бесплатными горячими обедами

Бюро расследований ОНФ 28 июля в 10:00 мск проведет Всероссийский онлайн-форум «Про питание», посвященный вопросам организации школьного питания детей в стране с 1 сентября 2020 г.

В онлайн-форуме планируют участвовать представители Федеральной антимонопольной службы России, Генпрокуратуры РФ, Минпросвещения РФ, Министерства финансов РФ, Роспотребнадзора, а также региональных министерств и ведомств, бизнеса и родительской общественности.

На мероприятии расскажут об обеспечении бесплатным питанием начальной школы в регионах и их готовности к этому, об общественном контроле и контроле со стороны органов власти, о возможности изменения ранее заключенных контрактов на организацию питания в связи с новым федеральным законом, а также о других актуальных вопросах в этой сфере.

Напомним, что активисты и эксперты проекта «Бюро расследований ОНФ» с 2017 г. контролируют и анализируют ситуацию с обеспечением качественного питания в школах и детских садах страны. Предложения Народного фронта, касающиеся усиления контроля, пересмотра ответственных за питание детей, а также возможности обеспечения бесплатным питанием школьников, вошли в перечень поручений президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

В послании Федеральному собранию 15 января 2020 г. он поручил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников младшей школы. Госдума 18 февраля 2020 г. приняла поправки в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», регулирующие организацию данного питания и его качество.

СПИКЕРЫ:

сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева;

координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта;

начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев;

президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов;

руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Программа онлайн-форума включает в себя общую дискуссию и две тематические секции: для заказчиков и поставщиков, а также для родителей и общественных контролеров.

Для участия в онлайн-форуме и получения ссылки на видеотрансляцию представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию.

АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ:

Татьяна Ченцова, +7 (906) 560-86-19, t.malginova@onf.ru

Валерия Пулина, +7 (977) 901-88-85, v.pulina@onf.ru