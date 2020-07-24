ОНФ в Коми помог получить I группу инвалидности пожилому жителю Инты, перенесшему тяжелый инсульт

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились получение инвалидности I группы для перенесшего тяжелый инсульт 65-летнего жителя Инты Михаила Юрченко. О проблеме на прямую линию с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным сообщила супруга пожилого человека. Общественники обратились в министерство здравоохранения региона для решения этого вопроса, после чего он сдвинулся с мертвой точки.

Инсульт у Юрченко случился в апреле 2019 г., после чего его парализовало, возникли тяжелые осложнения с речью и ментальными функциями. Пожилому человеку потребовались лекарства. Но ни его пенсии, ни пенсии жены Тамары Скобеевой на них не хватало. А бесплатными лекарствами пожилого человека не обеспечивали, потому что у него не было инвалидности, предоставление которой по какой-то причине затягивали.

«Лекарства у нас дорогие, памперсы дорогие: Михаил – лежачий. Коммунальные расходы и питание – дорогие, так как живем на Севере. Пенсия совершенно не соответствует расходам. Прошу помочь в предоставлении группы инвалидности и бесплатных лекарствах», – попросила Скобеева.

Активисты ОНФ в обращении в минздрав Коми указали, что в отношении больного есть вопросы по его освидетельствованию, ему требуется не только инвалидность и медицинские препараты по льготным рецептам, но и уход на дому, дополнительное медицинское обследование и возможная госпитализация по медицинским показаниям.

Как рассказала заявительница, после обращения общественников меры были приняты незамедлительно. А руководство минздрава республики проинформировало, что в июле 2020 г. комиссия бюро медико-социальной экспертизы №14 установила Михаилу Юрченко I группу инвалидности.

Жена инвалида выразила ОНФ в Коми искреннюю благодарность за помощь.

«Региональное отделение Народного фронта в Коми помогает в решении вопросов граждан, которые обращаются к президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину. Очень рады, когда проблемы людей удается решить. Но в этом очень важна работа органов власти на местах, ведь у общественников нет тех функций и полномочий, которые есть у власти. Здесь важно, чтобы стороны слышали друга, а представители администраций и ведомств оперативно реагировали на сигналы и запросы общественников. Это и есть движение вперед для людей, региона и страны», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.