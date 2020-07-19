Эксперты ОНФ указали на проблемы коммуникационного оснащения сельских школ

Проведенные экспертами Народного фронта мониторинг и экспертное совещание по реализации нацпроекта «Образование», приуроченные к заседанию Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, показали, что при оснащении сельских школ не учитываются реальные потребности их коммуникационного и технического обеспечения.

«В школы сейчас по нацпроекту закупаются новые компьютеры и оргтехника. Но зачастую использовать их невозможно из-за отсутствия подключения к высокоскоростному интернету, – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. – Мы убеждены, что при оснащении школ в большей степени должно учитываться мнение педагогического состава школы и руководства школы, а в наименьшей степени – мнение чиновников».

По итогам опроса ОНФ, 52% опрошенных учителей сообщили, что в их организациях нет стабильного подключения к высокоскоростному интернету, 16% педагогов указали на отсутствие компьютерной техники.

Паспортом нацпроекта «Цифровая экономика» для городских школ установлен стандарт скорости интернета – 100 Мб/с, а для сельской местности – 50 Мб/с. Однако данные мониторинга ОНФ свидетельствуют, что это правило не всегда соблюдается. Например, в одной из сельских школ Ставропольского края скорость подключенного интернета составила 2 Мб/с.

При этом оплата интернета ложится на школы, а в некоторых регионах вводятся лимиты на эту услугу для школ в зависимости от решения городских властей. Так, в Козьмодемьянске (Республика Марий Эл) городской бюджет оплачивает одной школе лишь полугодовое пользование интернетом, другой – десять месяцев, оставшиеся два месяца школа оплачивает из внебюджетных фондов.

Другой серьезной проблемой, на которую указывают эксперты Народного фронта, является разрыв в материально-техническом обеспечении городских и сельских школ. Так, если более половины городских респондентов достаточно высоко оценили в опросе Народного фронта состояние образовательной среды в своей школе (четыре и пять баллов поставили 51% опрошенных педагогов), то в сельской местности средняя оценка состояния образовательной среды оказалась ниже трех баллов.

При этом эксперты ОНФ считают, что именно в малых городах и сельской местности, где компьютер в домах еще встречается редко, вопросы оснащения школ современной компьютерной техникой и качественным интернетом требуют наибольшего внимания. Респонденты, проживающие в сельской местности Республики Крым, добавили к этому, что полное выполнение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) невозможно до тех пор, пока все школы страны, в том числе самые маленькие в деревнях, не будут оснащены необходимым современным оборудованием.

Участники опроса из Ивановской и Псковской областей в свою очередь обратили внимание на формат и качество поставляемого оборудования. Например, негодование педагогов вызвал небольшой размер приобретенных для школ ноутбуков с диагоналями 10–14 дюймов. Закупка самого дешевого оборудования для школы в Псковской области привела к ее устареванию и сбоям в работе уже через три года, что мешает полноценному образовательному процессу.

Указанные проблемы еще раз подтверждают необходимость комплексного подхода при оснащении и переоснащении образовательной среды в школах. Нацпроект «Образование» призван повысить эффективность образовательного процесса, качество и доступность общего образования. При его реализации крайне важно учитывать мнения педагогов, заявили в Народном фронте.