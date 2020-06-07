Всероссийская донорская неделя #ОставайсяДонором стартует в России

Во вторник, 9 июня, в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости пройдет пресс-конференция по старту всероссийской донорской недели #ОставайсяДонором.

Недельный донорский марафон пройдет по всей стране и будет приурочен ко Всемирному дню донора, который отмечают традиционно 14 июня. Донорство крови – полезная инициатива, которая помогает спасать жизни. Несмотря на введенный режим самоизоляции, медицинские организации России призывают постоянных доноров продолжать сдачу крови. И хотя сегодня лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем, а процедура заготовки крови и ее компонентов имеет свои особенности.

Существует ли сегодня проблема нехватки донорской крови? Опасно ли сдавать кровь в период пандемии? Изменились ли сегодня требования к донорам? Какой вклад вносят волонтеры в развитие донорского движения? Что общего между волонтерством и донорством? В ходе мероприятия на эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции.

Участники:

Ольга Эйхлер, начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России;

Татьяна Гапонова, заместитель генерального директора НМИЦ гематологии МЗ РФ, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России;

Игорь Кастюкевич, заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ;

Павел Савчук, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Контактное лицо от «Молодежки ОНФ»:

Ольга Лопатинская 8 (909) 604-20-55, vlasoffa@bk.ru