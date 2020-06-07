«Молодежка ОНФ» запускает челлендж ко Дню русского языка

В честь Дня русского языка и дня рождения А.С. Пушкина, которые традиционно отмечаются 6 июня, «Молодежка ОНФ» запускает челлендж и призывает всех прочесть отрывок любимого произведения поэта, записать на видео и выложить его в соцсетях под хештегами #деньрусскогоязыка, #молодежкаонф. Самые яркие прочтения войдут в федеральный ролик «Молодежки ОНФ». Об участии в челлендже уже заявили известные актеры, блогеры и спортсмены.

Праздник русского литературного языка недаром связан с именем А.С. Пушкина и отмечается в день рождения поэта. Пушкин, без преувеличения, является одним из его создателей. Тот язык, на котором писал поэт, по сей день понятен и общеупотребим. Установленные им нормы определили дельнейшее развитие русского художественного слова. Поэт призывал учиться народной речи, оживляя творчество разговорными оборотами, но при этом сохранять и не забывать того, что приобретено языком на протяжении веков.

В честь праздника «Молодежка ОНФ» запускает челлендж. Поддержать его можно, прочитав небольшой отрывок любимого произведения Пушкина и разместив видео в соцсетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хештегами #деньрусскогоязыка, #молодежкаонф.

«Именно языковая среда растит человека, питает и определяет его мышление и культуру. Она же формирует личность. С помощью языка человек познает мир, выражает свое отношение к нему. Язык любого народа является не только средством коммуникации. Он творит, создает и сохраняет духовную жизнь. Так и русский язык – это не только средство общения, но и язык культуры, науки, межэтнического взаимодействия в нашей стране и канал для выхода культур многих народов на мировую арену. И хотя сегодня русский язык обладает особым статусом государственного, он по-прежнему нуждается в государственной и общественной защите. Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Давайте вместе почитаем его стихи в этот праздник», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

По итогам челленджа самые яркие исполнения стихов А.С. Пушкина войдут в федеральный ролик «Молодежки ОНФ». Согласие присоединиться к акции уже выразили известные актеры, блогеры, спортсмены, а также студенты и участники региональных команд «Молодежки ОНФ» из Африки, Судана, Китая, Индии, Испании и других стран.

Дата 6 июня была выбрана ООН для установления Международного дня русского языка в 2010 г. Уже в следующем году этот день был официально признан российским государственным праздником.