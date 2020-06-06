Активисты ОНФ в Коми ликвидировали свалки в особой лесной зоне в Корткеросском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в День эколога провели акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!». Общественники ликвидировали две свалки – строительного мусора и твердых коммунальных отходов – на особо охраняемой лесной территории Корткеросского района. Злоумышленников, которые на машине привезли в лес строительный мусор, ищут сотрудники местного лесничества.

Эксперты ОНФ в Коми сообщили, что очищенная лесная территория 48-го квартала Корткеросского участкового лесничества – особая. Здесь в 1977 г. в рамках всероссийского научного и хозяйственного проекта по определению лесорастительных зон для основных лесообразующих пород деревьев России были созданы географические лесные культуры на площади 30 га: высажены саженцы сосны, ели и лиственницы, которые были взяты под особое наблюдение.

«Когда деревья выросли, здесь была создана рекреационная зона – место отдыха граждан, сбора грибов и ягод. В ходе мониторинга, в том числе на основании сигналов граждан, мы выявили здесь грубейшее нарушение экологического законодательства. Поскольку в регионе сейчас смягчены ограничения и граждане массово поедут отдыхать, мы решили провести субботник по ликвидации здесь мусорного безобразия. Сделали это в День эколога – отметили праздник конкретным и нужным делом», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Общественники убрали около трех кубометров строительных отходов (досок и конструкций, опилок) внутри особой лесной зоны и порядка двух кубометров твердых коммунальных отходов (пакеты, бутылки, бумагу) при въезде в зеленую зону.

Помощь активистам ОНФ в проведении субботника оказали Корткеросское лесничество и администрация Корткеросского района: муниципальные власти на безвозмездной основе выделили транспорт для отправки собранного мусора на официальный полигон для складирования и последующей утилизации. По словам общественников, местные власти не первый год оказывают им поддержку в проведении экологических акций.

«Несмотря на обнаруженную в лесу свалку строительных отходов, а также бытовой мусор, эксперты Народного фронта в Коми отмечают, что в последнее время приятно удивлены тем, что мусора в лесу становится меньше, причем местные жители сами проявляют инициативу», – рассказала эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Коми, кандидат биологических наук Оксана Кулакова.

Например, во время мониторинга общественники увидели, что популярное место отдыха жителей в окрестностях живописного озера Кия-ты в Корткеросском районе полностью очищено от мусора: уборку провели сами граждане.

«Общественники видят, как у людей меняется отношение к природе, к лесу. Несмотря на инцидент со свалкой строительных отходов, все больше жителей начинают понимать, что родной дом – это не только квартира и коттедж, это и озеро, речка, земля и лес вокруг. ОНФ в Коми будет помогать и продолжит мониторинги и субботники в рамках акции «Лесу – да! Свалкам – нет!» – отметила член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Иванова.

В прошлом году активисты Народного фронта в Коми ликвидировали в лесной зоне близ села Корткерос свалку объемом около 10 кубометров и высадили на этом месте саженцы сосны. В рамках акции «Лесу – да! Свалкам – нет!» в 2018 г. общественники высадили более 200 молодых сосен в Княжпогостском районе республики.