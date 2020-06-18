Тимофеева: Наши больницы и поликлиники должны быть готовы отражать новые угрозы

Эпидемия коронавируса показала, насколько важно уделять внимание медицинским работникам, их безопасности и оснащению, а также материальной защищенности, отметила член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева. В канун Дня медицинского работника она посетила районные больницы Изобильного и Новоалександровска, ставропольский Краевой клинический кардиологический диспансер, чтобы поздравить их сотрудников и обсудить законодательство, принятое и разрабатываемое в связи с пандемией.

«В первую очередь низкий поклон и благодарность всем медикам края. Вы выдержали сложный период. Мы все, пациенты, жители края, говорим вам большое спасибо. Пандемия нас многому научила. Теперь понимаем, насколько важно усиливать первичное звено, наши районные больницы и поликлиники, чтобы они могли отражать новые угрозы. В Конституцию предлагается отдельная поправка о здравоохранении, качественной и доступной медицинской помощи. Сегодня она самая востребованная», – подчеркнула Тимофеева.

Она напомнила, что на пике пандемии Народный фронт взял на контроль выплаты медперсоналу, активисты ОНФ помогали больницам и поликлиникам, привозили маски и перчатки, антисептики. В рамках акции #МыВместе различную помощь получали и продолжают получать все нуждающиеся в поддержке, в том числе медики, оказавшиеся на передовой борьбы с пандемией.

Тимофеева рассказала о большом пакете законодательных мер, принятом Госдумой для улучшения ситуации: «Многие законы касались медицинской помощи, лекарств, поддержки самих врачей. Сегодня мы хотим вместе проанализировать, как все это работает. Какие меры нужно продлевать? Как развивать здравоохранение дальше? До сих пор мы не можем собираться большими коллективами из-за мер безопасности. Но общение на местах, даже в узком кругу, очень полезно. Надо видеть ситуацию своими глазами и слышать, что думают о принятых мерах сами врачи. Корректировать законы надо вместе».

На текущей неделе Тимофеева продолжит объезд больниц и поликлиник. В частности, она посетит Ставропольский краевой онкологический диспансер.