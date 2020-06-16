В Коми участники акции #МыВместе передали более 6 тысяч средств индивидуальной защиты медикам Сыктывдинского района

Участники акции #МыВместе – активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры-медики в Республике Коми – передали более 6 тыс. средств индивидуальной защиты медикам Сыктывдинского района. Это более 5 тыс. масок и более 1 тыс. перчаток, а также четыре коробки бумажной санитарно-гигиенической продукции от присоединившейся к акции #МыВместе компании «Сыктывкар Тиссью Груп».

Помощь получили расположенное в селе Выльгорт отделение скорой медицинской помощи в Сыктывдинском районе Территориального центра медицины катастроф Республики Коми и детский санаторий «Лозым» в селе Пажга, на базе которого в период эпидемии создан детский обсерватор.

«Помощь сельским медикам для Народного фронта в Коми — один из приоритетов акции взаимопомощи в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Ранее мониторинг ОНФ в Коми показал дефицит средств индивидуальной защиты во многих лечебно-профилактических учреждениях региона. Общественники обратились в министерство здравоохранения республики с просьбой взять вопрос на контроль и помочь в обеспечении больниц необходимыми защитными средствами. Ведомство приняло меры: руководство Минздрава сообщило о формировании централизованного резерва средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и пообещало, что лечебно-профилактические учреждения будут дооснащаться ими. ОНФ в Коми взял вопрос на общественный контроль. Продолжим оказывать помощь, чтобы после улучшения ситуации и смягчения ограничительных мер инфекция не возвратилась», – прокомментировала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ольга Федулова.

Медики отделения скорой медицинской помощи и детского санатория «Лозым» в Сыктывдинском районе искренне поблагодарили общественников за оказанную поддержку.

«Мы с удовольствием принимаем эту помощь. Она очень нужна. Хотя сейчас проблем стало меньше – Минзрав республики организовал поставки. Но средства индивидуальной защиты – это расходный материал, который всегда необходим, и его много не бывает. Ведь он нужен с целью обезопасить медицинский персонал. Поэтому мы очень рады такой помощи. Благодарим вас. Спасибо!» – выразила признательность руководитель отделения скорой помощи в Сыктывдинском районе, старший фельдшер Нина Турышева.

Средства индивидуальной защиты поступают в республику по линии единого волонтерского штаба акция #МыВместе, основную помощь на безвозмездной основе оказывает предпринимательское сообщество России. С начала акции взаимопомощи активисты ОНФ в Коми и волонтеры передали медикам десятки тысяч защитных костюмов, экранов, масок, перчаток, антисептиков и бумажных санитарно-гигиенических изделий.

«Поддержку получили медики республиканских инфекционной и клинической больниц, Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи, Корткеросской, Прилузской и Койгородской центральных районных больниц, городской больницы Эжвинского района Сыктывкара и Сыктывкарской городской больницы №1», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Организаторы акции – ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.