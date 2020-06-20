В преддверии Дня медицинского работника волонтеры #МыВместе в Коми передали сельским врачам Койгородского района средства защиты

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми, участники акции #МыВместе, поздравили врачей, медсестер и санитарок Койгородской центральной районной больницы с наступающим Днем медицинского работника и передали лечебному учреждению крупную партию средств индивидуальной защиты. Две тысячи масок и перчаток, более 100 специальных костюмов и бахил, более 100 респираторов и защитных очков, антисептики и бумажную санитарно-гигиеническую продукцию предоставила компания «Сыктывкар Тиссью Груп», присоединившаяся к акции #МыВместе.

Вместе с поздравительными письмами представители Народного фронта передали подарки койгородским медикам, отличившимся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поздравление и награды от себя лично направила и эксперт ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова. В период пандемии она оказала значительную поддержку медикам региона: на свои средства закупила и передала в медучреждения республики более тысячи защитных костюмов и более 4,5 тыс. масок. А сегодня награды от нее получили врач-терапевт Артем Пахтусов, врач-терапевт участковой врачебной амбулатории в поселке Койдин Алена Лешукова и врач-терапевт в селе Койгородок Дарья Герлах.

«По ходатайству трудового коллектива Койгородской центральной районной больницы все медицинские работники были отмечены за высокий профессионализм и безотказное выполнение своего служебного долга по охране здоровья сельского населения в условиях распространения коронавирусной инфекции», — рассказал главный врач Койгородской центральной районной больницы Вадим Мечетин.

Медицинские работники в свою очередь искренне поблагодарили общественников и особо отметили, что участники акции #МыВместе помогают реальными делами.

Помощь сельским медикам в период пандемии стала одним из главных направлений работы для регионального отделения ОНФ. Ранее помощь от общественников получили медицинские учреждения Корткеросского, Прилузского и Сыктывдинского районов. Сельские медики получили десятки тысяч масок, перчаток, антисептиков, сотни защитных костюмов, масок и защитных экранов.

«Мы будем продолжать оказывать такую поддержку. Ведь на селе в условиях бездорожья, больших расстояний между населенными пунктами, сложной социально-экономический обстановки, большого количества пенсионеров и высокой безработицы трудоспособного населения медицинские работники без преувеличения совершают настоящий подвиг. Народный фронт, волонтеры-медики и остальные участники акции взаимопомощи говорят врачам: «Спасибо!» — прокомментировала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Она добавила, что средства индивидуальной защиты поступают в республику по линии единого штаба акции #МыВместе, помощь в закупке средств оказывает предпринимательское сообщество России.