ОНФ выявил неконкурентные госзакупки под предлогом пандемии на 1,1 млрд рублей

Бюро расследований ОНФ составило рейтинг из десяти госконтрактов, заключенных с единственным поставщиком под предлогом закупок в период пандемии, которые, по мнению экспертов Народного фронта, должны были пройти конкурентным способом. Общая сумма контрактов составила 1,1 млрд руб.

«Система госзакупок в связи с пандемией COVID-19 в экстренном порядке была сделана более гибкой. Заказчики получили возможность заключать контракты с единственным поставщиком для того, чтобы, к примеру, быстро закупать все необходимые лекарства и медицинские средства для борьбы с пандемией. Однако некоторые заказчики решили, что они тоже могут воспользоваться этим послаблением в своих интересах, и стали заключать контракты на строительство, содержание дорог, благоустройство с единственным поставщиком, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы», – рассказал активист Бюро расследований ОНФ Александр Стефанов.

В документации к закупкам обозначено, что основанием для заключения контракта с единственным поставщиком стало «осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи».

Первые две строчки рейтинга закупок с единственным поставщиком занимает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Заказчик решил провести закупки на строительство школ в Казани. Первая общеобразовательная школа на 1501 место с бассейном должна будет появиться в жилом комплексе на улице Николая Ершова Советского района. Вторая школа на 1224 учащихся будет построена в квартале 4-11 жилого района «Салават Купере» Кировского района. Каждая из них будет стоить 373,2 млн руб. При этом сроки выполнения работ достаточно короткие: школы должны будут возвести к концу этого года.

На третьем месте рейтинга оказалось магаданское областное ГКУ «Дирекция единого заказчика министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области». Заказчик в конце марта заключил контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом за 217,4 млн руб. с единственным поставщиком. Примечательно, что постановление правительства Магаданской области о заключении долгосрочного государственного контракта на строительный надзор и возведение этого объекта подписано еще в декабре 2018 г., а предельный объем средств на оплату контракта за 2019–2020 гг. составлял более 240 млн руб. Но исполнение контракта началось только весной 2020 г.

Еще один контракт, попавший в поле зрение экспертов ОНФ, заключила администрация поселения Московский (входит в состав Новомосковского административного округа Москвы). 24 марта 2020 г. заказчик объявил электронный аукцион на работы по содержанию конструктивных элементов дорог местного значения, дворовых территорий и объектов благоустройства на территории поселения в 2020–2021 гг. Начальная (максимальная) цена контракта составила 88 млн руб. Однако закупка была отменена из-за того, что в аукционе участвовал только один поставщик, при этом на следующий день администрация заключила контракт с единственным поставщиком, воспользовавшись послаблениями в законе.

По результатам рассмотрения жалобы на нарушения в закупочной документации Главное контрольное управление Москвы выдало предписание об отмене закупки и приведении документации в соответствие закону. Заказчик сначала воспользовался правом отменить закупку, после чего заключил с единственным подрядчиком ООО Группа компаний «РОСТ» «аварийный» контракт. Но поскольку способ заключения контракта выбран неверно, заказчику направлено требование о его расторжении. Информация о неправомерном заключении контракта передана для решения вопроса о возбуждении административного производства.

Поселение считается независимым муниципальным образованием, которое может проводить закупки самостоятельно без единой региональной системы закупок Москвы.

Послаблениями воспользовался и департамент городской среды администрации Тобольска, заключив контракт на содержание автодорог, объектов и элементов благоустройства, территорий общего пользования, ливневой системы водоотведения, расположенных в нагорной и исторической частях города.

Последние места рейтинга заняли администрация Кировского района Санкт-Петербурга с контрактом на уборку внутриквартальных территорий района; ОГБУ «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор», заключившее контракт на ремонт понтонной переправы через реку Ветлуга; ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» с контрактом на услуги по содержанию участка автодороги федерального значения и искусственных дорожных сооружений на ней; министерство имущественных отношений Иркутской области, заказавшее услуги по ограничению доступа посторонних лиц и транспортных средств на территории ряда предприятий; управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного (Архангельская область), заключившее контракт на выполнение проектных и изыскательных работ по реконструкции незавершенного строительства жилого дома.

«Все 10 закупок, на первый взгляд, совершенно не похожи ни на профилактику, ни на предупреждение, ни на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции. Мы опасаемся, что таким образом заказчики решили упростить себе жизнь и ограничить конкуренцию на торгах, что могло привести к завышению цены. Поэтому все материалы были переданы в ФАС России. Мы просим провести проверку сомнительных закупок и установить, есть ли в действиях заказчиков нарушение законодательства и рекомендаций ведомства», – сообщил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

«Мы активно сотрудничаем с экспертами Бюро расследований ОНФ. Распространение COVID-19 является обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем заказчики вправе проводить закупку у единственного поставщика. Однако в этом случае закупка у единственного поставщика должна обладать причинно-следственной связью между предметом закупки и обстоятельством непреодолимой силы. ФАС России давала соответствующие разъяснения в марте этого года. По случаям, выявленным ОНФ, будут проведены внеплановые проверки ФАС России. В случае подтверждения нарушений должностные лица будут привлечены к административной ответственности, информация по ним также может быть передана в правоохранительные органы», – рассказал заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.