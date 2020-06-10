ОНФ составил «Индекс расточительности» по госзакупкам полисов ДМС

Активисты Бюро расследований ОНФ составили новый «Индекс расточительности», проверив закупки полисов добровольного медицинского страхования (ДМС), которые опубликовали госкомпании и органы власти в 2020 г. Стоимость самого дорогого полиса составила почти 414 тыс. руб. Внимание общественников привлекли тендеры на приобретение элитных полисов ДМС.

Первую строчку «Индекса расточительности» занимает закупка трех связанных между собой компаний – АО «Российский экспортный центр», Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), а также Российского экспортно-импортного банка (АО «Росэксимбанк»). Компании объявили закупку с начальной максимальной ценой контракта более 43 млн руб.

Для двух сотрудников АО «Российский экспортный центр» предусмотрена особая страховая программа стоимостью почти 414 тыс. руб. Аналогичная программа планируется и для двоих сотрудников АО «ЭКСАР». Еще для троих сотрудников акционерного общества – полисы за 323 тыс. руб. Самая дорогая программа АО «Росэксимбанк» стоит намного скромнее – 120,5 тыс. руб., но приобретается она для 18 сотрудников.

На втором месте оказалось АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (учредителем является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» – Внешэкономбанк). Компания планирует обеспечить медицинскими страховками 103 сотрудников и членов их семей.

«В документах закупки указаны 12 категорий программ страхования. Начальная максимальная цена контракта составила 16 млн руб. Самая дорогая программа предназначена для восьми человек. Ее стоимость – 305 тыс. руб. за единицу. Другая ВИП-программа страхования рассчитана на детей от 1 до 18 лет. По ней пройдет всего один ребенок, стоимость данной программы – 274 тыс. руб.», – рассказал координатор Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко.

По его словам, программы страхования включают в себя довольно дорогостоящие виды медицинской помощи и услуг. Например, консультации психиатра, психотерапевта, мануального терапевта, фониатра, диетолога, сурдолога и сомнолога, а также стоматологическую помощь в специализированных клиниках. Для категории ВИП предусмотрена госпитализация без ограничения количества и сроков пребывания в стационаре в одноместной палате.

Закупка полисов ДМС для сотрудников АО «Газпром космические системы» занимает третью строчку рейтинга. Акционерное общество объявило закупку стоимостью почти 73,6 млн руб. на страхование 908 человек. Договор включает в себя программу №1 «Комплексное медицинское обслуживание», которая предназначена для высшего руководства. Два человека получат услуги ДМС стоимостью 240,7 тыс. руб. Еще одна дорогостоящая страховая программа предусмотрена для «ключевого персонала». По данным закупочной документации, к нему в компании относятся 35 человек. Для них медицинское страхование обойдется в 160,5 тыс. руб. Все остальные сотрудники получат страховку по цене 77 тыс. руб.

На четвертом месте «Индекса расточительности» – постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при президенте РФ (учредителями являются глава и правительство республики). Заказчик опубликовал закупку страховок ДМС для 35 человек на общую сумму 2,4 млн руб. Самый дорогой полис обошелся в 159 тыс. руб. и предназначен для одного человека – постоянного представителя республики. Для еще троих руководящих сотрудников стоимость полиса составила 82 тыс. руб. Стоимость ДМС для остальных сотрудников намного скромнее.

АО «ВДНХ» (учредитель – г. Москва в лице Департамента городского имущества) занимает пятую строчку рейтинга с закупкой страховок для 700 сотрудников почти на 30 млн руб. Шесть сотрудников получат обслуживание по программе ВИП «Медицина», стоимость одной такой страховки – 130 тыс. руб. Еще 19 человек будут застрахованы по программе «ТОП», стоимость полиса по которой составила 92 тыс. руб.

«В сфере закупок полисов ДМС необходим системный подход. Мы считаем, что введение нормирования должно снять все вопросы в таких ситуациях, в том числе относительно справедливости распределения средств. Мы видим, что компании закупают дорогостоящие ДМС для ограниченного числа сотрудников, и, как правило, услуги, заложенные в программах, сильно отличаются. Мы направили запрос в адрес учредителей компаний, попавших в «Индекс расточительности», с просьбой оценить данные траты и удостовериться, что закупка действительно обусловлена заботой о здоровье, а не желанием получать эксклюзивные услуги», – отметил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.