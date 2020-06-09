Волонтеры #МыВместе в Коми передали бесплатные продуктовые наборы нуждающимся пенсионерам в Сыктывкаре

В Сыктывкаре участники акции #МыВместе – активисты Общероссийского народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми – обеспечили 15 нуждающихся граждан пожилого возраста бесплатными продуктовыми наборами. Список нуждающихся общественникам предоставили работники социальных служб, которые принимают активное участие в акции взаимопомощи.

В продуктовые наборы вошли свиная тушенка, подсолнечное масло, рис, кабачковая икра, сладкая консервированная кукуруза, макаронные изделия, чай, сахар. Продукты питания поступили по линии единого волонтерского штаба акции #МыВместе, наборы сформированы благодаря безвозмездной помощи предпринимательского сообщества России.

«Такая помощь – это очень хорошо. Благодарю вас. Это очень здорово, потому что с моей-то памятью получается так, что список напишу о том, что купить, но дома его забуду. В магазине думаю, что купить – не знаю. Поэтому большое спасибо вам за поддержку», – сказала пенсионерка Любовь Меркулова.

«Спасибо вам! Вы работаете, ходите, носите нам продукты, видите нас, пожилых людей, заботитесь о нас. Мне звонила знакомая, сказала, что благодаря такой поддержке ее надолго обеспечили продуктами. Поэтому все хорошо, и это в том числе благодаря вам», – поблагодарила пенсионерка Нина Мильк.

Акция взаимопомощи #МыВместе в Республике Коми продолжается, несмотря на смягчение ограничительных мер по коронавирусу.

«Ведь пожилые люди 65 лет и старше в регионе пока остаются на самоизоляции. Среди них есть особо нуждающиеся люди, которые остались без поддержки родных и близких, одиноки или у них сложная жизненная ситуация, и им требуется дополнительная поддержка. Общественники по этой проблеме плотно взаимодействуют с социальными службами и министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, которые осуществляют контроль и оказывают помощь нуждающимся гражданам – инвалидам и пожилым людям. Работаем вместе, рука об руку, взаимопомощь у нас не на словах, а на деле», – прокомментировал участник акции #МыВместе и команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

С начала своей работы волонтерский штаб акции #МыВместе в Коми оказал помощь более 18 тыс. гражданам, передал свыше 15 тыс. бесплатных наборов продуктов питания малоимущим пожилым жителям и многодетным семьям. Помощью охвачены пожилые люди во всех муниципалитетах региона.

Акция #МыВместе в республике будет продолжена до полной победы над новой коронавирусной инфекцией, отметили активисты Народного фронта и участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Организаторы акции – ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.