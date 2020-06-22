ОНФ в целом поддержал новую концепцию Банка России по ипотечному страхованию

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной заключение на проект концепции законодательного регулирования страхования ипотечных кредитов. Народный фронт в целом поддерживает разработку и принятие концепции, однако предлагает оставить на усмотрение кредиторов вопрос необходимости страхования предмета залога и заемщика.

В ОНФ неоднократно подчеркивали, что существующая в связке с ипотечным кредитованием страховая система больше похожа на схему, чем на полноценное страхование. У крупнейших ипотечных кредиторов есть собственные дочерние страховые компании, что приводит к навязыванию страховых продуктов, непрозрачным условиям договоров и другим недобросовестным практикам. По сути, в ипотечный договор «зашиваются» скрытая ставка и дополнительные расходы потребителя.

Эксперты Народного фронта отмечают остроту проблемы навязывания банками страховых продуктов по завышенным ценам через аффилированные страховые организации. При этом до 90% средств, полученных по указанным договорам страхования, остаются банкам по различным договорам, а не поступают страховым компаниям. Фактически, чем дороже страховка обходится потребителю, тем выше прибыль банка.

«Регулятору в рамках поведенческого надзора и нам в нашей правозащитной работе все это достаточно сложно выявлять и доказывать. На практике кредиторы берут сразу всю сумму за страховку вперед, включают ее стоимость в тело кредита и на общую сумму начисляют проценты, потому что заставить страховаться заемщика каждый год трудно. Как правило, уже имеющиеся полисы сторонних страховщиков кредиторами не принимаются. В итоге потребитель страхует один и тот же риск несколько раз в разных компаниях и сильно переплачивает, а при наступлении страхового случая вынужден в буквальном смысле побороться за возмещение», – пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Логика новой концепции, предложенная Банком России, способна решить часть проблем, считают в Народном фронте. Если кредитор заинтересован в страховании залога, жизни и здоровья своего клиента, а выплаты в любом случае получает банк, то вполне логично, чтобы он сам страховал эти риски и сам выяснял отношения со страховщиком. Для потребителя главное – прозрачные и понятные условия договора. Многие заемщики даже при внимательном изучении подписанных документов самостоятельно не могут разобраться, почему в договоре одна сумма, а при собственных расчетах – другая.

«Еще одним плюсом в реализации этой концепции мы видим уменьшение стоимости кредита в первые годы его обслуживания. Теперь платеж за страховку будет разнесен по времени, а не взиматься сразу за весь срок обслуживания кредита. Эти условия способны повысить интерес к ипотечным продуктам, поскольку будут более комфортны и привлекательны для потребителей, – указала Лазарева. – На наш взгляд, реализацию этой концепции необходимо распространить не только на ипотечные кредиты, но и на дорогие многолетние потребительские, как залоговые, так целевые и нецелевые. В перспективе это сократит количество претензий со стороны потребителей и в целом позволит повысить уровень ответственного поведения заемщиков».

Вместе с тем, как отметили в Народном фронте, необходимо изучить вместе с экспертным сообществом требование безусловного страхования абсолютно всех ипотечных кредитов (независимо от надежности заемщика и других факторов), содержащееся в концепции, поскольку это может привести к удорожанию ипотеки в целом. Целесообразно, считают эксперты ОНФ, вопрос необходимости страхования предмета залога и заемщика оставить на усмотрение кредитора, так как это относится к обычным предпринимательским рискам.