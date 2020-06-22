22 июня – День памяти и скорби

День памяти и скорби – это 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 г. на нашу страну обрушилась одна из самых кровопролитных войн в истории, унесшая десятки миллионов жизней. Свое официальное название – День памяти и скорби – дата получила в 1996 г. Однако, безусловно, этот день всегда был памятным для нашего народа.

«22 июня – солнечный, летний день. В такой день не хочется вспоминать о тех страшных событиях, которые случились в 1941 году. Но мы не можем забыть о них – этот день стал трагедией для всей страны, для каждой семьи. И для поисковиков это тоже особый день. Сегодня мы вспоминаем не только своих родных – участников войны, но и тех солдат, которых мы нашли на полях сражений, имена которых остались неизвестны, и тех, чьих родных не осталось в живых, и кроме нас о них вспомнить некому», ­– отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, кандидат исторических наук Елена Цунаева.

Член Центрального штаба ОНФ, руководитель творческой мастерской «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко также подчеркнул: «Этот день должен напомнить нам о величайшей трагедии, с которой столкнулся наш народ и весь мир. День памяти о своих родных людях и о тех, кто отдал свои жизнь и время для защиты Родины. И это время сейчас в наших руках, мы должны об этом помнить», – сказал он.

Цунаева между тем добавила, что российские поисковики продолжают акцию «Вернулись с фронта». «Мы опубликуем на сайте http://rf-poisk.ru/ список из тысячи имен солдат, останки которых были найдены на полях сражений, но их родственников до сих не удалось найти. Надеемся, что СМИ и социальные сети нам помогут. Кроме того, поисковики вместе с ОНФ вручат потомкам героев папки с архивными документами, проливающими свет на судьбы их героических предков. Документы, были найдены активистами Поискового движения России – специалистами по архивному поиску в рамках совместного проекта «Судьба солдата», – рассказала Цунаева.

Она добавила, что во всех проектах – «Судьба солдата», «Вернулись с фронта», мемориальных акциях – принимает участие очень много молодых людей. «Такая преемственность поколений и сохранение памяти об этом страшном дне – залог того, что наша страна никогда не начнет новой войны», – уверена Цунаева. В заключение она напомнила, как лидер ОНФ, президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной Второй мировой, подчеркнул: «Наша ответственность перед прошлым и будущим – сделать все, чтобы не допустить повторения страшных трагедий».